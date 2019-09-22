Ebru özdemir'den senaristlere çağrı: kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis...

22.09.2019 10:04

Türkiye 'de kadın mühendislerin sayısının artması için çalışmalar yapan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir , kadınları mühendisliğe teşvik için senaristlere ve yapımcılara çağrıda bulunarak dizelere kadın mühendis karakterleri de konulmasını istedi.

Türkiye'de kadın mühendis sayısı 200 bini geçerken, kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'e göre bu sayı yetersiz... Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(TMMOB) bağlı 24 Odaya üye 2017 yılında 80 bin kadın mühendis bulunurken, 2018 verilerine göre ise bu sayı 90 binlere çıktı. Kadın mühendis sayısını artırmak ve kadınların iş hayatında daha etkin olması için sosyal sorumluluk projeleri ile mühendisliğe teşvik ediliyor. Limak Vakfı tarafından başlatılan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'si(TMK) kapsamında 25 farklı ilden 35 devlet üniversitesinde mühendislik eğitimi alan 111 öğrenci bulunurken, koçluk programı da projeye eklendi. Proje, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşuyor. Projenin üniversite programında; halen devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğinin yanı sıra staj desteği de sağlanıyor.Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in öncülüğünde başlatılan proje ile 2015'ten bu yana toplam 310 kız öğrenciye yüksek öğrenim bursu sağlandı. Mezun olan 37 öğrenci mühendis olarak iş hayatına atıldı ve projelerde görev almaya başladı.

"BİZ BU PROJEYE SOSYAL YATIRIM DİYORUZ"

Dizilere kadın mühendis konulması adına yapımcılara ve senaristlere çağrıda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Ebru Özdemir, "Kadınlarımızı mühendisliğe teşvik için yapımcılarımızın dizilerde kadın mühendis karakterleri de koymasını istiyoruz. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesini bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele almıyoruz kesinlikle. Bu bir yatırım. Biz buna sosyal yatırım diyoruz.Mühendislik bu noktada farklı bir alan. Çünkü gelecekte de en hızlı büyüyen meslek gruplarından bir tanesi. Diyoruz ki kadınlara ihtiyaç olacak. Burada ki pastadan daha çok kadın pay almalı. Bu noktada erkeklere göre çok geriyiz. Eşitlik sağlanana kadar kadınları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÜLKESİNE FAYDALI KADIN MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde Yusufeli Barajındaydık. Yaklaşık 160 mühendis var. Bunun yüzde 10'u kadın mühendis. İnşaat için bence yüksek bir oran" dedi ve ekledi: "Baraj projemizde kadın mühendislerimiz dediler ki 'erkekler bizi çok kıskanıyor'. Çok hoşuma gitti. Demek ki kıskanılacak bir ortam yaratmışız. Amacımız da bunun sayısını artırmak. Biz de Limak olarak hem geleceğe hem de gelecekteki iş evrimine hazırlanıyoruz.Biz sadece kadın mühendis yetirştirmenin ötesinde aslında sorumlu, duyarlı ve özgüveni yüksek çevresine, ülkesine faydalı lider mühendisler yetiştirmek istiyoruz."

TMMOB 31 ARALIK 2018 VERİLERİNE GÖRE MÜHENDİS ODALARININ KADIN ÜYE SAYISI

İnşaat Mühendisleri Odası: 13.307

Makina Mühendisleri Odası: 10.766

Bilgisayar Mühendisleri Odası: 1.534

Çevre Mühendisleri Odası: 6.017

Elektrik Mühendisleri Odası: 7.205

Fizik Mühendisleri Odası: 538

Gemi Mühendisleri Odası: 185

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası: 45

Gıda Mühendisleri Odası: 12.074

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası: 2.735

Jeofizik Mühendisleri Odası: 1.443

Jeoloji Mühendisleri Odası: 4.614

Kimya Mühendisleri Odası: 8.923

Maden Mühendisleri Odası: 2.396

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası: 611

Meteoroloji Mühendisleri Odası: 232

Orman Mühendisleri Odası: 3.378

Petrol Mühendisleri Odası: 137

Tekstil Mühendisleri Odası: 710

Ziraat Mühendisleri Odası: 13.307

(Fotoğraflı)

Kaynak: DHA