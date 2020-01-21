E-ticarette daha çok harcama, daha az ürün

21.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:53

Related Digital, Türkiye'de kullanıcıların 2019'da e-ticaret platformlarında harcadıkları para miktarının arttığını, aldıkları ürünlerin ise azaldığını açıkladı.

Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital'in verilerine göre, 2019'da e-ticarette yapılan harcama tutarı artarken, alınan ürün sayısı düştü. Bu kapsamda, e-ticaret sitelerinden yapılan ortalama sipariş tutarı 2018'deki 218 liradan 2019'da 267 liraya çıkarken, alınan ürün sayısı 2001 adetten 1091'e düştü. Aynı dönemde kullanıcıların web sitelerinde geçirdiği günlük ortalama süre 4 saat 53 dakika ile beş saate yaklaştı. Alışverişler en çok Pazar günleri saat 16: 00'dan sonra yapılırken, e-ticarette satış rakamlarını artırmak isteyen markaların 530 bin kampanya ile düzenledikleri kampanya sayısı yüzde 17 artarken, düzenledikleri ve kampanyalarla ilgili 10 milyar e-posta gönderdikleri belirtildi.

Sayfalar en çok cep telefonundan ziyaret edildi!Geçen yıl sayfa ziyaretleri ağırlıklı olarak mobil cihazlardan yapıldı. Bu kapsamda, 2017'de yüzde 65 olan mobilden yapılan sayfa ziyaretleri 2019'da yüzde 75'e çıktı. Mobil cihazları yüzde 23 ile dizüstü bilgisayarlar ve yüzde 2.0 ile tabletler izledi.

Kaynak: DHA