DxOMark'ın yeni lideri: Huawei P40 Pro DxOMark ölçümlerine göre ana kamerasında 128, selfie kamerasında ise 103 puan alan Huawei P40 Pro, fotoğrafçılığın zirvesine yerleşti.

DxOMark ölçümlerine göre ana kamerasında 128, selfie kamerasında ise 103 puan alan Huawei P40 Pro, fotoğrafçılığın zirvesine yerleşti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei P40 Pro, DxOMark ölçümlerine göre ana kamerasında 128 ve selfie kamerasında 103 puan aldı. Bu sonuçlarla hem ana kamera hem de selfie kamerasında fotoğrafçılığın zirvesine yerleşen Huawei P40 Pro, koşullar ne olursa olsun kullanıcının profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamasına, düşük ışıkta dahi olağanüstü fotoğraflar çekmesine imkan tanıyor.

Huawei P40 Pro, kullanıcının daha önce çekime değmeyeceğini düşündüğü çok zor durumlarda dahi kameranın kendisine tam dinamik aralıklar vermesini sağlıyor. Güçlü özelliklere sahip olan Huawei P40 Pro, neredeyse tüm aydınlatma koşullarında mükemmel görüntüler kaydedebiliyor.

Huawei P40 Pro'nun sunduğu profesyonel fotoğrafçılık özellikleri; en iyi portre çekimlerine, en iyi manzara ve ultra yakın çekimlere olanak tanıdığı gibi doğrudan güneş ışığında veya ışıktan yoksun gecelerde en iyi fotoğrafların yakalamasına yardımcı oluyor.

Güçlü teknik özelliklerden iyi bir sanat eserine

Fotoğrafın en önem verilen özellikleri: Özneleri arka plandan ayırmak ve düşük ışıkta iyi çekimler yapmak. Düşük ışıkta çekim yapmak, fotoğraf makinelerinde olduğu gibi kameranın yeteneklerine de bağlı. P40 Pro ile düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve yüksek enstantane hızları kullanılabiliyor. Böylece en zorlu ışık koşullarında dahi harika fotoğraflar elde etmek mümkün oluyor.

Cihazın 1/1.28 inç'lik sensörü düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını önemli ölçüde artıran 50 Megapiksellik kamera donanımına sahip. Geliştirilmiş Leica Quad kamerası, 100x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için, daha güçlü bir SuperSensing Cine Kamera ve 3D derinlik algılama kamerasına sahip. Cihaz 10x optik yakınlaştırma özelliğiyle netliğini koruyan olağanüstü görseller elde edilmesini sağlıyor.

Ayrıca Huawei P40 Pro'da yer alan 40 MP SuperSensing Cine Kamera, DSLR kameralarda yer alan; odak uzaklığı 18 mm'ye eşdeğer ultra geniş açılı bir lense ve 3: 2 en-boy oranını destekleyen, 1/1.54-inç sensöre sahip. Bu sensördeki pikseller, donanım tabanlı HDR videolar için uzun, kısa veya normal pozlamayla çekim yapmak için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Üründe yer alan Sedecimpixel Fusion teknolojisi, 51200 ISO değerine kadar ışık hassasiyetini artıran ve 7680FPS ultra ağır çekim video çekiminde kullanılan 4.48µm süper pikselleri üretmek için, 16-in-1 piksel düzenlemesini destekliyor.

Geniş diyafram lensinin etkilerini yansıtan Bokeh simülasyonu özelliğiyle Huawei P40 Pro, çekimlerin ana öğesini vurgulamaya yardımcı olmak için, görüntüye aşamalı olarak Bokeh efekti ekliyor. Telefoto kamera, 4K videoların yanı sıra, yüksek çözünürlüklü zoom görüntülerini de sorunsuz yakalıyor. Huawei P40 Pro'da yer alan ses yakınlaştırma özelliği (Audio Zoom), kullanıcıların ses kaynağını netleştirerek daha berrak ve yüksek sesler elde etmesine de olanak sağlıyor.

Kaynak: AA