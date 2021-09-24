Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'dan kurulması planlanan OSB alanında inceleme - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'dan kurulması planlanan OSB alanında inceleme

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'dan kurulması planlanan OSB alanında inceleme

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, ilçeye kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemelerde bulundu.

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, ilçeye kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) arazisinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan İlhan, OSB'nin ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

OSB'nin 950 bin metrekare alan üzerine kurulacağını belirten İlhan, iyi bir konumda olduğunu kaydetti.???????

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Joe Biden Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Mehmet Ali Erbil Cansu Dere Düm Tek Tek
Spor Abdullah Avcı Mehmet Muş Mesut Özil Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'dan kurulması planlanan OSB alanında inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:27:02. #1.11#