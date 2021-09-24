Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'dan kurulması planlanan OSB alanında inceleme
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, ilçeye kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemelerde bulundu.
Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, ilçeye kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) arazisinde incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan İlhan, OSB'nin ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.
OSB'nin 950 bin metrekare alan üzerine kurulacağını belirten İlhan, iyi bir konumda olduğunu kaydetti.???????
AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri