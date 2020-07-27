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Düzce Fındığı Amerika yolunda

Fındık işleme ve ihracatı konusunda Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Aycan Entegre tesisleri Amerikalı işadamını ağırladı.

Düzce Fındığı Amerika yolunda
27.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:22

Fındık işleme ve ihracatı konusunda Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Aycan Entegre tesisleri Amerikalı işadamını ağırladı. Düzce Fındığını inceleyen Amerikalı İşadamı, Düzce Fındığını inceleyerek tam not verdi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in de hazır bulunduğu toplantıda Düzce Fındığı, işlenme süreçleri ve son ürünler hakkında Amerikalı iş adamına bilgiler verildi. Toplantının sonunda farklı tedarikçilerden temin edilen Düzce Fındıkları Amerikalı işadamına teslim edildi. Amerikalı işadamı Düzce Fındığı konusunda yapmış olduğu incelemelerden memnun kaldığını belirterek Düzce Fındığını Amerikalı tüketicilerle buluşturacaklarını ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; Düzce'nin kalkınması ve bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın uluslararası pazarlara açılması amacıyla hem şirketler nezdinde hem de oda olarak çalışmalar devam ettiklerini ifade etti. DTSO Başkanı Şahin, Amerika'nın her alanda büyük bir tüketim pazarı olduğuna işaret ederek, Düzce Fındığının Amerikalı tüketiciler tarafından tercih edilmesi durumunda bunun ülkemiz fındık üretimini ve üreticileri olumlu yönde etkileyeceğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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