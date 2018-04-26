Düzce'de Traktör Devrildi: 1 Yaralı
Yığılca ilçesinde ilaçlama yapan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Yığılca ilçesinde ilaçlama yapan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, İsa Yeşildağ idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Çamlı köyünde ilaçlama yaptığı esnada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktör altında kalan sürücü Yeşildağ, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yeşildağ, ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.