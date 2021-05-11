Son dakika haber... Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haberine göre Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.