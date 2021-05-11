Son dakika haber... Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
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Son dakika haber... Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haber... Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik D-100 kara yolu Olimpiyat kavşağı mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan 81 AG 340 plakalı aracı kullanan C.T. kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu D-100 kara yolu Çerkez Taşköprü mevkisinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, otomobilin farklı noktalarına gizlenmiş uyuşturucu ve bazı uyuşturucu aparatları bulundu.

Araç sürücüsü C.T. ve yanında bulunan A.K. gözaltına alındı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, iki şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Son dakika haber... Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Son dakika haber... Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Son dakika haber... Polisten kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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