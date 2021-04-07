Düzce'de kaybolan yaşlı kadın polis ekiplerince bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Esentepe mevkisindeki evine dönmeyen N.Y'nin (75) kaybolmasından endişelenen yakınları, durumu polise bildirdi.

N.Y'nin eşkali ve son görüldüğü yerle ilgili bilgi alan ekipler, yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, koltuk değneklerinden destek alarak yürümeye çalışan N.Y'yi ilçe merkezinde bularak ailesine teslim etti.

N.Y. ve ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş