Düzce'de barakada çıkan yangında 11 köpek yavrusu telef oldu
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de barakada çıkan yangında "cane corso" cinsi 11 köpek yavrusu telef oldu.
DÜZCE (AA) - Düzce'de barakada çıkan yangında "cane corso" cinsi 11 köpek yavrusu telef oldu.
Merkez ilçeye bağlı Karaca Mahallesi 1311. Sokak'taki Emre Kocatepe'ye ait bahçede köpek kulübesi olarak kullanılan barakada elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangında 11 köpek yavrusu telef oldu.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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