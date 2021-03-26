DÜZCE 50 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü nefes kesen operasyonla kurtarıldı

50 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü nefes kesen operasyonla kurtarıldıDÜZCE'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

50 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü nefes kesen operasyonla kurtarıldı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı sürücü UMKE ve jandarma ekiplerinin nefes kesen çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Yığılca'ya bağlı Geriş köyünde meydana geldi. Düzce istikametine seyir halinde olan Nuri Yeşilyurt idaresindeki 81 BZ 777 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücü, durumu güvenlik güçlerine bildirerek uçurumda mahsur kaldığını söyledi. Olay yerine gelen UMKE ve jandarma ekipleri, yaralı sürücüyü almak için taşıma tahtası ile uçurumdan aşağıya indi. Tahtaya yatırılan yaralı sürücü Yeşilyurt, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından iple bağlanarak uçurumdan yukarıya çekildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuri Yeşilyurt, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı