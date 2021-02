Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet K'nin yargılanmasına devam edildi.

Sanık Mehmet K, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Duygu Delen'in ailesi, avukatları ile sanığın avukatları ve ailesi hazır bulundu.

Duruşmaya, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, Gaziantep Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri de katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Yıldız, Gaziantep Üniversitesine keşif için yazılan yazıya, bu konuda uzman personel bulunmadığına dair cevap verildiğini, bu nedenle keşfin yapılamadığını belirtti.

Baba Bülent Delen, olay günü kızının düştüğünü öğrenince hastaneye gittiğini ve polis memurundan kızının öldüğünü öğrendiğini belirterek, "Kızım neşe dolu, hayat dolu birisiydi. Daha önce intihar girişiminde bulunmadı. İntihara meyilli olduğu yönünde herhangi bir eylemini görmedim. Kızımın nasıl düştüğü kamera görüntülerinde görülmektedir. Sanığı daha önce hiç tanımıyorum. Olay gününde arkadaşları beni aradığı zaman bile Mehmet K'yi tanımıyordum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Anne Şenel Delen de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mehmet K. bizi rahatsız ediyordu, evimizin önüne gelerek taşkınlık çıkardı. Polisler arabasını çekti, polislere arabasını vermemek için kendisini çimlere attı, saldırganlık yaptı. Çimlerin üstünde yattı kaldı. Yanında biri daha vardı, zorla götürdü sonra. Ertesi gün aradım, neden böyle saygısızlık yaptığını sordum, benden özür diledi. Etütte gelmiş yine rahatsızlık vermiş. Ailesini arayıp oğluna sahip çıkmasını söyledim, annesi evlendirmek istediklerini söyledi, ben de onların çocuk olduğunu geçici bir durum olduğunu söyledim."

Bu sırada fenalaşan anne Delen, oturarak, devam ettiği ifadesinde, "Benim çocuğum hayat dolu bir kızdı, yaşamayı seven bir çocuktu ocağıma ateş düştü. Adalet istiyorum, çocuğuma kıydılar. Önce Allah'a sonra adaletinize sığınıyorum. Adalet yerini bulsun ki başka anaların babaların yüreği yanmasın. Çocuğuma hayatının baharında kıydılar." diye konuştu.

Delen ailesinin avukatları beyanda bulundu

Aile avukatı Hacı Mehmet Balcı, bu olayın sanık savunmasının aksine bir intihar değil, cinayet olduğunu öne sürerek, "Düşme anında kopan çamaşır ipleri üzerindeki kan örneklerinin kime ait olduğu araştırıldığında bunun Duygu'ya ait olduğu görülecek ve sanığın Duygu'yu bilincini kaybedene kadar dövdüğü görülecektir." dedi.

Ailenin diğer avukatı Ömer Faruk Akan da sanığın dosyada şüphe oluşturup şüpheden istifade etmeye çalıştığını savunarak, "Sanık yaşına rağmen defalarca suça bulaşmıştır. Olaydan sonra farklı tarihlerde verdiği beyanları arasında uçurumlar vardır. Sanığın Duygu'yu aşağı atarak intihar süsü verdiği dosyada sabittir." ifadelerini kullandı.

Sanık ifade verdi

Mahkeme Başkanı Yıldız, sanığa, akıl sağlığının yerinde, ceza ehliyetinin tam olduğuna yönelik rapor geldiğini belirterek, söz hakkı verdi.

Sanık Mehmet K, şöyle konuştu:

"Duygu'yla aramızdaki ilişkiyi burada anlatamam. Gençliğin getirdiği kıskançlıkla yapılan hataların bir şekilde önüme çekmek bu kadar kolay olmamalı. 260 promil alkollüyken verdiğim ifade de sevdiğim insanı kollarım arasında hastaneye gönderdikten sonra verdiğim ifadedeki her şey beni destekliyor. Benim de düşüncem kazara olduğu yönünde. Çünkü Duygu'nun böyle bir hataya düşeceğini düşünmüyorum. Yaşamayı seven bir insandı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Hayatım boyunca bu acı benim için devam edecek. Benim yüzümden bu hatayı yaptığı gerçeğini her gün düşünüyorum. Böyle bir şeyi kendimden beklerdim ondan beklemezdim. O beni alkolden uzaklaştırdı, uyuşturucudan uzaklaştıran oydu, tedavime destek olan oydu. Her anımda uyurken rüyamda düşünmeden yapamıyorum." dedi.

Cezaevinde haksız yere tutulduğunu iddia eden Mehmet K, "Haberlerde kendimi görüyorum. İnsanlar hiçbir şey bilmeden insafsızca davranıyorlar. Ben de sizin adaletinize güveniyorum. Yalnız gecikmesinden korkuyorum. İfadelerimde çelişki var deniyor ancak en başından beri aynı ifadeyi verdim ve gelen raporlar da beni doğrulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Enes Akbulut ise dosyaya bilimsel rapor sunduklarını ifade ederek, Duygu Delen'de darbın ve travmanın olmadığının raporlandırıldığını ifade etti.

Akbulut, olay yeri inceleme raporlarındaki bilgiler çerçevesinde uzmanlarca hazırlanan olası olaya ilişkin hazırlanan animasyonu izletti.

Sanığın diğer avukatı Türkan Keşoğlu da kadın cinayetini savunan biri olarak anılmayı istemeyeceğini belirterek, "Ancak hukuki olarak dosyayı incelediğimde müvekkilin masumiyetine inandığım için katılıyorum. Benim istediğim sadece sanığın mahkeme nazarında değil, mağdurun ailesi ve tüm kamuoyunda masumiyetinin görülmesidir." dedi.

Sanık avukatı Serhat Pak da keşif yapılmasını istediğini, keşif yapılması halinde sanığın tahliye olacağını düşündüklerini belirtti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili, evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan