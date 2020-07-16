Dünyanın en güçlü römorkörleri Türkiye'de üretiliyor Türkiye'den 6 kıta ve 24 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten UZMAR Tersane Müdürü Orhan Kum, tersane olarak kendi sınıflarında dünyada lider olduklarını belirterek şu anda teslim edilmek üzere inşa aşamasında olan 10'dan fazla tekneleri olduğunu söyledi.

Türkiye'den 6 kıta ve 24 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten UZMAR Tersane Müdürü Orhan Kum, tersane olarak kendi sınıflarında dünyada lider olduklarını belirterek şu anda teslim edilmek üzere inşa aşamasında olan 10'dan fazla tekneleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önde gelen römorkör ve hizmet botu üreticilerinden UZMAR, Kılavuzluk ve Römorköraj hizmeti veren bir firma olmasının yanında, güçlü ve çevreci tekneler ile ülkemizin ve dünyanın önemli limanlarına güven vermeye ve ilklere imza atmaya devam ediyor. UZMAR Tersane Müdürü Orhan Kum, 6 kıta ve 24 ülkeye 200'ün üzerinde tekne ihraç ettiklerini ve kendi sınıflarında lider konumunda olduklarını belirtti.

Tersane olarak 6 kıta ve 24 ülke olmak üzere 200'ün üzerinde ihracat yaptıklarını belirten Tersane Müdürü Orhan Kum, tersane olarak kendi sınıflarında dünyada lider olduklarını belirterek şu anda teslim edilmek üzere inşa aşamasında olan 10'dan fazla tekneleri olduğunu söyledi.

"Tersanemizde farklı tiplerde inşası devam eden 14 adet tekne var."

Pandemi şartlarına rağmen işlerin duraksamadığının üzerine basan Kum; "Şu an da pandemi olmasına rağmen tersanemizde 30 metreden 60 metreye kadar farklı tiplerde inşası devam eden 14 adet tekne var. Bunlardan öne çıkanlardan bahsetmem gerekirse; Dünyanın önde gelen petrol üretici şirketlerinden biri olan "Kuveyt Oil Company" için daha önce 20 metre boyutunda 6 tane tekne yapmıştık, bu tekneler kendi sınıflarında Smart Tekne ünvanını almıştı ve en sessiz tekne seçilmişlerdi. Şimdi ise kendi filolarındaki en büyük tekneyi yapıyoruz. 60 metre boyunda olan bu tekne "Multi-Purpose Oil Spill Recovery Vessel" olarak geçiyor. Bu aynı zamanda tüm dizaynlarımızın sahibi olan Robert Allan'ın da tasarladığı en büyük tekne olacak. Bunun yanında yine dünyanın en büyük denizcilik firmalarından olan Boskalis firmasına daha önce birçok tekne vermiştik. Şu an yine Boskalis firması için 4 adet tekne inşa ediyoruz, bunlardan 3 tanesi 42 metre ve 1 tanesi 46 metre. Ayrıca Danimarka'ya yaptığımız "Ice Class" tipinde 30 metre bir proje var. Onun haricinde kendi ülkemizin kıyı emniyetine 2 adet römorkör inşa ediyoruz ve bunlar kendi sınıfında stabilitesi en iyi tekneler. Yine önde gelen denizcilik firmalarından Saam Smit El Salvador için 2 tane daha 32 metre tekne inşa ediyoruz. 4 tane de Pakistan'a yapılıyor.

"Hayata geçtiğinde Avrupa'da ve ülkemizde ilk olacak projelerimiz var"

İnşa aşamasında olan projelere ek olarak tasarım aşamasında da projeler olduğunu ve bunların bazılarının Türkiye'nin yanısıra Avrupa'da da bir ilk olacağının üzerine basan Orhan Kum, "Üretimin dışında bir de üzerinde çalıştığımız Ar-Ge ve Mühendislik projeleri var. Bunların arasında hazırlık aşamasında olan bir otonom projemiz var. Hayata geçtiğinde Avrupa'da ve ülkemizde bir ilk olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA