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Dünyanın en büyük bankası ICBC ile mobil ödeme devi WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki küresel aktarma merkezi İstanbul Havalimanı'nda, dünyanın en çok tercih edilen mobil ödeme sistemlerinden biri olan WeChat Pay kullanılabilecek.

Dünyanın en büyük bankası ICBC ile mobil ödeme devi WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda
28.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:24

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki küresel aktarma merkezi İstanbul Havalimanı'nda, dünyanın en çok tercih edilen mobil ödeme sistemlerinden biri olan WeChat Pay kullanılabilecek. Karekod bazlı ödeme sistemi kısa süre içerisinde tüm Türkiye'ye yayılacak.

Aylık 1.2 milyar kullanıcısıyla Çin'in en çok kullanılan sesli ve yazılı mesajlaşma servislerinden biri olan WeChat, artık Türkiye'de de kullanılabilecek. ICBC Turkey sayesinde Türkiye'yi ziyaret eden WeChat Pay kullanıcıları, yaptıkları harcamaların ödemelerini uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek. Proje, online olarak düzenlenen imza töreniyle kullanıma açıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, Unifree CEO'su Ali Şenher, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu katıldı.

"Türkiye-Çin arasındaki teknolojik yatırımların geliştirilmesine öncelik veriyoruz"

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, "Bu yıl Türkiye'deki beşinci yılını kutlayan ICBC'nin uluslararası gücünü, Türkiye'nin jeopolitik gücüyle birleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını" söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilerimize her zaman kaliteli finansal hizmet sunmak üzere yola çıktık. ICBC Turkey olarak bulunduğumuz bölgedeki finansal hizmetlerin geliştirilmesinde kritik bir role sahibiz. Türkiye'deki perakende bankacılık hizmetlerimizi genişletiyor ve Türkiye-Çin arasındaki teknolojik yatırımların geliştirilmesine öncelik veriyoruz. WeChat Pay projesi de bu anlamda en çok önem verdiğimiz iş birliklerinden biri oldu. Diğer taraftan, uluslararası havacılıkta dünyada önemli bir role sahip olan İstanbul Havalimanı, Çinli ziyaretçilerin beklentilerini karşılamak için temassız WeChat Pay ödeme altyapısına ev sahipliği yapacak. İstanbul Havalimanı'nın teknolojiye ve yolcu hizmetlerine verdiği önemin, Bankamızın öncelikleri ile paralel olması mutluluk verici" ifadelerine yer verdi.

"ICBC Turkey -Tencent iş birliği ilham verici bir projeden çok daha fazlası"

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, "WeChat Ödeme Yöntemi Projesi, finans teknolojisi alanında ilham verici bir proje olmanın ötesinde ICBC Turkey olarak ödeme yöntemleri anlamında yapabileceklerimizin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. ICBC Turkey olarak Türkiye'yi ziyaret eden tüm WeChat Pay kullanıcılarının, özellikle Çinli turistlerin, alışkın oldukları ödeme yöntemini kullanmalarına olanak tanımak istedik. Türkiye'yi ziyaret eden WeChat Pay kullanıcıları, QR kod okutarak yaptıkları alışverişlerin ödemelerini kolayca gerçekleştirebilecekler" dedi.

Dünya genelinde 60 ülkede kullanılıyor

Çin'in en çok kullanılan mobil ödeme sistemlerinden biri olan WeChat Pay'in, aylık aktif kullanıcı hesap sayısı 800 milyonu geçiyor. Sistemin günlük işlem hacmi ise 1 milyarı buluyor. 2013 yılında kullanıma açılan WeChat Pay, Çinli turistlere 60 ülkede ödeme kolaylığı sunuyor.

İGA CEO'SU Kadri Samsunlu: "Bir ilke daha ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu da imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bölgesinin en önemli küresel aktarma merkezi ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul Havalimanı olarak Türkiye'de ilk kez ICBC Türkiye sayesinde havalimanımızda hizmete girecek WeChat Pay uygulamasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Çinli misafirlerimizin aşina olduğu hizmetleri İstanbul Havalimanı'nda kendilerine sunarak havalimanında geçirdikleri zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürürken, dijital seyahat beklentilerini de bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyonu, günlük işlem hacmi ise 1 milyar TL'yi bulan WeChat Pay uygulaması dünya üzerinde 60 ülkeden sonra Türkiye'de Çinli misafirlerimizin hayatlarını kolaylaştıracağını ümid ediyoruz. Çin Dostu Havalimanı olarak 5 yılda Çin Halk Cumhuriyeti'nden ülkemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa'ya seyahat etmekte olan yıllık yaklaşık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olarak İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edebilecekleri bir ağ yaratmayı hedefliyoruz. Çinli misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri için terminalimizde Çin uçuşlarına özel check-in adaları tahsis ettik, ayrıca terminalde Çince anons ve duyuruları da başlattık" şeklinde konuştu.

"ICBC TURKEY bir ilk oldu"

İmza töreninde konuşan Unifree CEO'su Ali Şenher ise, "Türkiye'nin gururu olan dünyanın bu en büyük havalimanında, çok değerli İGA Ailesi ile omuz omuza ve büyük bir titizlikle çalışarak, inanarak bu projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bugün burada daha nice ortak başarılarımıza bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. WeChat Pay uygulaması ile Çinli dostlarımızı gönül rahatlığı ile seyahat edebilecekleri, kendilerini evlerinin rahatlığında hissedecekleri havalimanımızda ve mağazalarımızda karşılamaktan memnuniyet duyacağız" dedi.

Dünya devlerini buluşturan Unıfree Duty Free, Çinli turistlerin gözdesi

İstanbul Havalimanı'nın dünya markalarıyla Türk markalarını buluşturan alışveriş alanları, Çinli turistlerin gözdesi. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Unifree Duty Free, pasaport sonrası dünyanın en büyük gümrüksüz alışveriş alanına sahip ve yüzde 65'i Türk olan 102 alt işletme ile birlikte 133 yerli ve yabancı mağazaya ev sahipliği yapıyor. Gidiş mağazalarındaki satışın yüzde 25'i ile geliş mağazalarındaki satışın yüzde 60'ı Türk yolcular tarafından gerçekleştiriliyor. Türk yolculardan sonra işlem bazında en fazla alışverişi Çinliler yapıyor.

İlk olarak İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak

WeChat Pay ödeme yöntemi projesi, mevcut ödeme sistemlerine alternatif olarak kullanıcılara; hızlı, kolay ve güvenilir bir ödeme yolu sunmak üzere geliştirildi. WeChat Pay, WeChat uygulamasına entegre bir şekilde çalışıyor. Uygulamaya kayıtlı olan kullanıcılar, akıllı telefonlarını kullanarak hiçbir fiziksel temas olmadan ödemelerini gerçekleştirebiliyor. WeChat Pay ödeme sistemi, ilk etapta Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'ndaki ICBC Turkey anlaşmalı ödeme noktalarında, ilerleyen dönemde ise Çinli turistlerin yaygın olarak ziyaret ettikleri noktalarda kullanılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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