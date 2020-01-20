Dünyada en zengin 10 kişi kim, ne kadar zengin?

20.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:17

Her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında dünyanın en etkili isimlerini bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu bir kere daha zenginler ne kadar zengin sorusunu akıllara getirdi.



İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Oxfam, Davos zirvesi öncesi yayınladığı raporda dünyadaki 2 bin 153 milyarderin servetinin dünyanın en fakir 4,6 milyar insanın toplam servetine eşit olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle