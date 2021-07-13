Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu Tutukluk yapan tabancayı kurcalarken ateşledi, kendi bile ne olduğunu anlamadı Tabancanın namlusunun yere doğru olması olası bir faciayı önledi Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bir magandanın eline aldığı tabancanın...

Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

Tutukluk yapan tabancayı kurcalarken ateşledi, kendi bile ne olduğunu anlamadı

Tabancanın namlusunun yere doğru olması olası bir faciayı önledi

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bir magandanın eline aldığı tabancanın ateş alması sonucu etraftakilere korku dolu anlar yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet etti.

Olay, sabah 08.00 sıralarından Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik bir grup sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Gruptan bir kişi, tutukluk yapan tabancayı kurcalarken, diğerleri de ona yardım etmeye çalıştı. Bu sırada ise tabanca birden ateş aldı. Şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet ederken, çevredekiler büyük korku yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi 'sahilde magandalar' sözüyle şahıslara tepki gösterdi. Tabancanın kuru sıkı olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin ihbar ettiği şahıslar, polis gelmeden bölgeden uzaklaştı.

Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu
Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu
Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu
Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu
Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

Açık denizde tekneleri alabora olan gençler, 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtarıldı
Açık denizde tekneleri alabora olan gençler, 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtarıldı
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada
Aile arasında dehşet! Kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
Aile arasında dehşet! Kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Zeynep Bastık Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:31:06. #1.16#

title