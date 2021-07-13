Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

Son dakika haberler... Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu Tutukluk yapan tabancayı kurcalarken ateşledi, kendi bile ne olduğunu anlamadı Tabancanın namlusunun yere doğru olması olası bir faciayı önledi Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bir magandanın eline aldığı tabancanın...

Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

Tutukluk yapan tabancayı kurcalarken ateşledi, kendi bile ne olduğunu anlamadı

Tabancanın namlusunun yere doğru olması olası bir faciayı önledi

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bir magandanın eline aldığı tabancanın ateş alması sonucu etraftakilere korku dolu anlar yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet etti.

Olay, sabah 08.00 sıralarından Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik bir grup sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Gruptan bir kişi, tutukluk yapan tabancayı kurcalarken, diğerleri de ona yardım etmeye çalıştı. Bu sırada ise tabanca birden ateş aldı. Şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet ederken, çevredekiler büyük korku yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi 'sahilde magandalar' sözüyle şahıslara tepki gösterdi. Tabancanın kuru sıkı olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin ihbar ettiği şahıslar, polis gelmeden bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin