Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: "Sihirli kurşun" gibiydi, Karabağ'da büyük fark yarattı
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Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: "Sihirli kurşun" gibiydi, Karabağ'da büyük fark yarattı

11.11.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:22

Türk İHA ve SİHA'larının üretiminde gösterdiği başarının kaleme alındığı dünyaca ünlü Forbes dergisinde, Bayraktar TB2'nin muadillerine göre çok daha iyi olduğu belirtildi. Yazıda, "Sihirli Kurşun" olarak tanımlanan Türk İHA/SİHA'larının Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da büyük fark yarattığı ifade edildi.

Uluslararası tanınırlığa sahip medya kuruluşlarında Türkiye üretimi İHA/SİHA'lara yönelik övgü dolu yazılar yayımlanmaya devam ediyor. Amerikan Forbes dergisi Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı.

"SAVAŞTA OLDUKÇA ETKİLİYDİ"

"Azerbaycan'ın Ermenistan'a Karşı Zaferinin Arkasındaki 'Sihirli Kurşun' Dronlar" başlıklı David Hambling imzalı yazıda başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA/SİHA'larının Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da farkını ortaya koyduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Azerbaycan'ın kullandığı insansız hava araçları, Ermeni hava savunmasını ve yer varlıklarını ortadan kaldırabildikleri sürece gerçekten de 'sihirli bir mermiydi'. Azerbaycan, çatışmada birkaç farklı insansız hava aracı kullandı. En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu. Bir ABD MQ-9 Reaper ağırlığının yalnızca sekizde biri ağırlığında ve saatte sadece 80 mil hızla hareket etmesine rağmen, TB2 dört MAM (Akıllı Mikro Mühimmat) lazer güdümlü füze taşıyor ve savaşta oldukça etkili olduğunu kanıtladı.

PEK ÇOK ÜLKE SATIN ALMAYA YÖNELECEK

Dergide "Azerbaycan, TB2'lerden füzelerin vurduğu anlaşılan araçların birçok derleme videosunu yayınladı. Benzer bir durum Haziran ayında Suriye'de de meydana geldi ve burada yine Türk Bayraktar TB2'ler Rus yapımı düzinelerce uçaksavar aracı imha etti" sözlerine de yer verilirken, kazanılan başarıların ardından birçok ülkenin benzer bir strateji izleyeceği ve İHA/SİHA satın almaya yöneleceği öngörüldü.

Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: 'Sihirli kurşun' gibiydi, Karabağ'da büyük fark yarattı
Haber Yorumları (1)
FEHTUKEMKUM: Motoru ithal siha
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