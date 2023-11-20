Zonguldak'ta Kuru Yük Gemisi Batması: 1 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Zonguldak'ta yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki mürettebatlardan olduğu değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Batan gemideki mürettebatlardan olduğu değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki mürettebatlardan olduğu değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kdz. Ereğli ilçesinden İzmir'e kuru yük taşıdığı sırada fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kafkametler isimli yük gemisi batmış, 12 mürettebatıyla da iletişim kesilmişti.
Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip bölgede çalışma başlattı.
Batan gemideki denizcileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken Ereğli sahilinde 12 mürettebattan biri olduğu değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Şahsın gemide aşçı olarak görev yaptığı düşünülüyor.