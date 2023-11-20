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Zonguldak'ta Kuru Yük Gemisi Batması: 1 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Zonguldak'ta yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki mürettebatlardan olduğu değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.