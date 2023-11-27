Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı için arama çalışmalarına ara verildi

Zonguldak'ta batan 'Kafkametler' isimli geminin kayıp 7 mürettebatını bulmak için yapılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. Karada yapılan çalışmalar ise devam ediyor.

Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'daki fırtınada 'Kafkametler' isimli geminin batmasıyla kaybolan 12 mürettebatın bulunması için başlatılan çalışmada 5 kişinin cenazesine ulaşıldı, 7 denizci için havadan, denizden ve karadan arama, tarama ve kurtarma çalışmalarına devam edildi. Geçen hafta sonu kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olması nedeniyle havadan ve denizden yürütülen çalışmalar durduruldu. Karada görev yapan ekipler ise gözlem ve tarama faaliyetlerine devam etti. Jandarma komandoları, kayalık alanlarda ve deniz kenarlarında kayıp mürettebata termal cihaz ve dürbünlerle ulaşmaya çalıştı.

'DENİZ DURULUNCA TEKRAR ÇALIŞMA BAŞLAYACAK'

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kayıp mürettebatı arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparak, "Kafkametler gemisindeki arama çalışmaları şu anda karadan devam ediyor. İlk gün ışığından itibaren ekiplerimiz jandarma, polis, AFAD bütün planlarını yapmış vaziyetteler. Tabii, deniz durulunca tekrar gemideki aramalar tamamlanıncaya kadar çalışma orada başlayacak. Umuyoruz bir an önce kayıplarımıza ulaşırız" dedi.