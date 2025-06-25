Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
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Uzun zamandır ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın, Türkiye korkusundan dolayı savunma harcamalarına yüksek harcamalar yaptığını yazan ABD basını, tüm çabasına rağmen Yunanistan'ın dünyanın önemli askeri güçleri arasına giremediğini aktardı.

ABD merkezli dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan CNBC'nin, Yunanistan'la ilgili bir araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

TÜM ÇABALARINA RAĞMEN İSTEDİKLERİ SONUCU ALAMADILAR

Yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan Yunanistan'ın savunma harcamalarını mercek altına alan ABD'li yayın kuruluşu, ülkenin tüm gayretine rağmen istediği sonuçları elde edemediğini aktardı.

Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

SAVUNMAYA YÜZDE 3'TEN FAZLA HARCAMA

Yunanistan 2014'te kabul edilen ve üye ülkelerin GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını öngören NATO hedefleri kapsamında savunma harcamalarını artırıyor. Silahlanma yarışının arttığı coğrafyada Yunanistan, savunmaya yüzde 3'ten fazla bir harcama gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE KORKUSU HARCAMALARI KATLADI

Yunanistan'ın bütçesinin yüzde 3'ten fazlasını silahlanmaya ayırmasının temel nedeninin Türkiye korkusundan kaynaklandığına dikkat çeken CNBC, Yunanistan'ın yüksek savunma harcamalarına rağmen bir askeri süper güç olarak değerlendirilmediğini ve yabancı uzmanların yüksek savunma harcamalarına rağmen Yunanistan'ın askeri gücünün zayıf noktalarda olduğunu söylediklerini aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Türkiye yani ülkemizden korkudan değil, yenilgiye doymadılar ama bence sonbahar için hazırlık yapıyorlar. Trump orta doğu ülkelerini karıştırıp bizide savaşın içine çekmeye çalışacak, Yunan bozanları da fırsatçılık için hazırlık yapıyor. Ekonomiyi acilen düzeltmemiz gerekiyor. Tabikide vatandaşın üzerinden değil, en başta savurganlık, sonra zenginlerden başlanmalı. üzeritir olmamız gerekiyor, toprak satarak, değil.....

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Müslüman Türk savaşta ölürse şehit olur savaş olmadan ölürse kaderdir nasıl olsa bu dünya dan kimse sağ çıkmayacak. Türk silahtan savaştan korkmaz evinde ki tüpün, doğalgazın gaz kaçağını bile çakmakla kontrol eder.

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Haber YorumlarıMEHMET AYAN:

18-20 adamızı işgal ettiler ses çıkarmadık, Akdenizde arama yapan gemilerimizi çektik, Ege de uçak uçuramıyoruz hava üstünlüğü onlara geçti, Allahtan güçsüzler he güçlü olsalar demek ki İstanbula kadar gelecekler :)

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Haber Yorumlarıvatandaş:

yunanistanı bizim ile kıyaslamak bize hakarettir.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İşgal ettiğiniz adalarımızı boşaltın , mangalı ana karanızda yapın. Bıktık sizin sızlanmanızdan

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