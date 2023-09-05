Yunanistan'da çıkan yangınlar Dadia ormanlık alanında büyük tahribat yarattı

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde çıkan yangınlar, Dadia ormanlık alanında büyük hasara yol açtı. Yaklaşık 81 bin hektar alanın küle döndüğü Dadia'daki yangının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi. Yunanistan Başbakanı, yangından etkilenenlere maddi yardım yapacaklarını belirtti.

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde çıkan yangınların Dadia ormanlık alanında yol açtığı tahribat görüntülendi.

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde yaşanan yangınlar ormanlık alanda büyük hasar bıraktı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada, Dadia ormanlık alanında 2 haftadır devam eden yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi. Yaklaşık 81 bin hektar alanın küle döndüğü Dadia'daki büyük yangının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi. Çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açan yangının görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, birçok Akdeniz ülkesi gibi Yunanistan'ın da her yaz şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ettiğini belirterek, ülkede bu yıl toplam 150 bin hektar alanın yandığını, 26 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etmişti. Miçotakis, hükümetin yangından etkilenen bölgelerde evleri hasar görenlere maddi yardımda bulunacağını belirtmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta aralarında çocukların da bulunduğu 19 mültecinin cesedi bulunmuştu. - DEDEAĞAÇ