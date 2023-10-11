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Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin üzerinde 10 sikke bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 sikke ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.