Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Yakalandı
Dünya Haberleri
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin üzerinde 10 sikke bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek şüphelileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 sikke ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin üzerinde 10 sikke bulundu.
Kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgede Ö.B. ve M.U'yu suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve alanda yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 sikke, 2 taş obje, 2 dedektör ve kazma ele geçirildi.
Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheli serbest bırakıldı.