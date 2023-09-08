Xi Jinping, selden etkilenen köylüleri ziyaret etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Heilongjiang eyaletindeki selden etkilenen köylüleri ziyaret ederek zararı inceledi ve restorasyon çalışmalarını denetledi.

HARBİN, 8 Eylül (Xinhua) - Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Perşembe günü ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Shangzhi kentinde selden etkilenen köylüleri ziyaret etti.

Xi, Longwangmiao köyünde sellerin çeltik mahsullerine verdiği zararı incelemek için tarlaları dolaştı. Xi ayrıca, bölgeyi gezerken hasar görmüş evlere ve altyapıya yönelik restorasyon çalışmalarını da denetledi.

Kayıplar ve günlük ihtiyaçların temini hakkında bilgi almak üzere köylülerin evlerini ziyaret eden Xi, köylüleri zorlukların üstesinden gelebilmeleri için özgüvenlerini artırmaları yönünde cesaretlendirdi. Xi, köylülerin iş ve günlük yaşamlarının normale döneceğine ve hayat koşullarının iyileşmeye devam edeceğine dair umudunu dile getirdi.