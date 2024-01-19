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Washington'da Gaz Sızıntısı Sonucu Patlama: 16 Çocuk da Dahil Olmak Üzere Herkes Tahliye Edildi

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ABD'nin başkenti Washington'da bir bina, doğal gaz sızıntısının ardından patlayarak yerle bir oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binada bulunan 16 çocuk dahil herkes zamanında tahliye edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da bir bina, doğal gaz sızıntısının ardından patlayarak yerli bir oldu. Patlama öncesi sızıntıya müdahale için gelen itfaiye, binayı ve yan binadaki kreşte bulunan 16 çocuk dahil herkesi tam zamanında tahliye etti.

Washington'da dün meydana gelen olayda, bir binadaki gaz sızıntısına müdahale eden itfaiye binayı ve yan binaları tahliye etti. Tahliye edilen kişiler arasında yan binada bulunan bir kreşteki 16 çocuğun da olduğu ifade edildi. Tahliyeyi takiben 15 dakika sonra bina aniden patlayarak yerle bir oldu.

Başkent itfaiyesinden yapılan açıklamada "İlk gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayatlar kurtarıldı" denildi. Yerel medya patlamanın etkisiyle çevre binaların hasar aldığı, patlama esnasında bir enkaz parçanın çarpması sonucu bir kişinin hafif yaralandığı açıklandı. İtfaiye şefi Ryan Bolton, ilk geldiklerinde gaz sızıntısının çok yoğun olduğunu, binanın dışından bile kokusunun alındığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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