Rusya'da Wagner'in isyanı sonrası Call of Duty oyunundaki diyalog gündem oldu

2007 yılında satışa sunulmuş olan Call of Duty 4: Modern Warfare, serinin en beğenilen oyunlarından bir tanesi. Rusya ile Wagner Grubu arasında patlak veren çatışma sonrasında askeri temalı oyun, senaryosunun bir noktasındaki konuşmalardan dolayı bir kez daha gündeme geldi. Birçok oyuncu, Call of Duty 4'ün Simpsonlar gibi olayları çok önceden tahmin ettiğini öne sürdü.

Rusya'da paralı ordu Wagner'in hükümete karşı isyan etmesinin ardından Call of Duty 4'te yer alan 'Civil War in Russia' görevinde geçen konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.

Rusya'yı iç savaşın eşiğine getiren Wagner isyanı gözleri Rusya'ya çevirdi. 24 saat süren kriz Prigojin'in geri adım atması ve askerlerini geri çekerek isyanı durdurmasıyla son buldu.

Yaşananların bilgisayar oyunu Call of Duty 4'teki konuşmalarla benzerlik göstermesi ise dikkat çekti.

Oyunda görev öncesi Captain Price ve Gaz'ın arasında geçen bir konuşmada Price, "Rusya'da bir iç savaş oluyor, aşırı milliyetçi isyancılara karşı hükümet yanlıları ve tehlikede olan 15.000 nükleer silah var." ifadelerini kullanıyor.

SIMPSONLAR TİTAN'IN BAŞINA GELENLERİ DE TAHMİN ETMİŞTİ

Simpsonlar'ın kehanetleri sosyal medyada dolaşırken son olarak dizinin Titanik'i ziyaret etmek için turistik gezi düzenleyen ve haber alınamayan denizaltının battığını bildiği ileri sürülmüştü.