"Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası yanlış"

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Kanada semalarında UFO benzeri bir cismin görüldüğü iddia edildi. Paylaşım Twitter'da binlerce kez paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Vanıity Fair'de yer alan "Pentagon, Alaska üzerinde tanımlanamayan uçan bir cismi vurdu ve bu hala bir gizem" başlıklı haber Twitter'da gündem oldu.

Bu haberin ardından Kanada'da UFO'ya benzer bir cismin havada görüntülendiği iddia edilen video sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Google'da tersine arama yapıldığında görüntünün 2020 yılına ait olduğu anlaşılıyor.

ABD merkezli büyük medya organlarında da görüntünün habere konu olduğu göz çarpıyor. New York Post'un 15 Eylül 2020 tarihli yayınladığı haberde UFO'ya benzer cismin New Jersey semalarında görüldüğü bilgisi yer alıyor.

Öte yandan söz konusu videoda yaz mevsimi olduğu ve insanların tişört giydiği açıkça görülüyor. İddiada yer alan Kanada'da hava sıcaklığı şimdilerde -1 derecelerde.

Videoda yer alan UFO'ya benzer cismin ise dünyaca ünlü lastik markasının zeplin adlı hava aracına ait olduğu ortaya çıktı. Bilgi birçok medya organı tarafında doğrulandı. Yabancı birçok sosyal medya kullanıcısı da bu yönce bilgi paylaştı.