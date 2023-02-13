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Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası yanlış

Dünya Haberleri

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Kanada semalarında UFO benzeri bir cismin görüldüğü iddia edildi. Paylaşım Twitter'da binlerce kez paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Vanıity Fair'de yer alan "Pentagon, Alaska üzerinde tanımlanamayan uçan bir cismi vurdu ve bu hala bir gizem" başlıklı haber Twitter'da gündem oldu.

Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası

Bu haberin ardından Kanada'da UFO'ya benzer bir cismin havada görüntülendiği iddia edilen video sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası

Google'da tersine arama yapıldığında görüntünün 2020 yılına ait olduğu anlaşılıyor.

Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası

ABD merkezli büyük medya organlarında da görüntünün habere konu olduğu göz çarpıyor. New York Post'un 15 Eylül 2020 tarihli yayınladığı haberde UFO'ya benzer cismin New Jersey semalarında görüldüğü bilgisi yer alıyor.

Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası

Öte yandan söz konusu videoda yaz mevsimi olduğu ve insanların tişört giydiği açıkça görülüyor. İddiada yer alan Kanada'da hava sıcaklığı şimdilerde -1 derecelerde.

Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası

Videoda yer alan UFO'ya benzer cismin ise dünyaca ünlü lastik markasının zeplin adlı hava aracına ait olduğu ortaya çıktı. Bilgi birçok medya organı tarafında doğrulandı. Yabancı birçok sosyal medya kullanıcısı da bu yönce bilgi paylaştı.

Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası

Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası

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"Videonun Kanada'da UFO'ya benzer bir cisme ait olduğu iddiası yanlış"
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"Kanada'da UFO'ya benzeyen bir cismin görüldüğü anlara ait video dolaşıma sokuldu. Videoda yer alan UFO'ya benzer cismin ise dünyaca ünlü lastik markasının zeplin adlı hava aracına ait olduğu ortaya çıktı."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

New Jersey Kanada Dünya Güncel Haberler

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