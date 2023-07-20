Üsküp'te 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen panelde, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası konuşuldu. Panelde, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve diğer davetliler konuşma yaptı. Panelde ayrıca, 15 Temmuz'un diğer ülkeler için de bir cesaret kaynağı olduğu vurgulandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Dünyaya ilham veren o gece 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Panel, Yunus Emre Enstitüsü Üsküp tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) desteğinde gerçekleşti.

Etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde, 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüler gösterildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk birer konuşma yaptı.

Panel öncesi medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, 15 Temmuz vurgusunu yapmak ve bunu unutturmamak için Balkanlar'da bulunduklarını söyledi.

Balkanlar'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bir emperyalist piyon olduğunu anlatmak için bulunduklarını aktaran Öztürk, "Bunun, devletin en ince ayrıntısına kadar sızmış örgütün, milli iradenin temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bile bombalayan bir terör örgütü olduğunu vurgulamak için geldik." ifadelerini kullandı.

TBMM ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanmasının milli iradenin hiçe sayılması anlamına geldiğine işaret eden Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletin ferasetinin, bu acı günü sabahın ışıklarıyla beraber bir kahramanlık gününe çevirdiğini vurguladı.

15 Temmuz'un diğer ülkeler için de bir cesaret kaynağı olduğunu belirten Öztürk, demokrasinin her ülke için vazgeçilmez bir unsur olduğunu kaydetti.

Turunç da darbe gerçekleşmiş olsaydı emperyal ülkelerin daha önceden hazırladığı planlar kapsamında ülkenin bölüneceğini belirterek, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıktığını anımsattı.

Turunç, "Sokağa çıkan insanları içinde Türk'ü de vardı, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı, Arnavut'u vardı, birçok kardeşimiz vardı. Vatan ve millet mefhumunu iyi bilen ve bu uğurda da yeri geldiği zaman canını vermenin anlamını bilen milyonlar sokağa çıktı." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Arslantürk de en yakınlarından birini kaybettiğini, bu olmasa bile 15 Temmuz'un "hayatında yaşadığı en kötü gece" olduğunu söyledi.

Şehit olan kardeşi İlhan Varank'ın o geceye ait anılarını anlatan Arslantürk, "Elhamdülillah, çok güzel bir mertebe. Layık mıydı? Layıktı. Kime yakışırdı diye dersek, İlhan'a gerçekten yakışırdı ve hak ettiği yerde şu anda." dedi.

FETÖ'nün Türkiye'de 40 yıllık bir geçmişi olduğuna işaret eden Arslantürk, FETÖ'nün yapılanması hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Program şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.