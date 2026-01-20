Haberler

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Kongresi heyetiyle bir araya geldi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Kongresi heyetiyle bir araya geldi
Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Kongresi heyetiyle yaptığı görüşmede Grönland, Rusya-Ukrayna Savaşı ve transatlantik ticaret konularını ele aldı. Danimarka ile iş birliği vurgusu yaptı.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Kongresi heyetiyle Grönland, Rusya-Ukrayna Savaşı ve transatlantik ticaret konularını görüştü.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre'nin Davos kasabasında, ABD'deki iki partiden Kongre üyelerinin bulunduğu heyetle görüştüğünü bildirdi. Heyete, Grönland ve Danimarka'nın egemenliğine tartışmasız şekilde saygı gösterilmesi gerektiğini aktardığını kaydeden von der Leyen, bunun transatlantik ilişkiler için 'son derece önemli' olduğunu belirtti.

Von der Leyen, ortak güvenlik çıkarlarını ilerletmek için Danimarka ile yakın iş birliği içinde ABD, NATO ve diğer müttefiklerle çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını da vurguladı. Transatlantik ticaret ve yatırımlar konularını ele aldıklarına dikkat çeken von der Leyen, "Bunlar hem AB hem de ABD ekonomileri için önemli varlıklar. Gümrük vergileri bu ortak çıkarlara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

