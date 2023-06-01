UNRWA, varoluşsal bir krizle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ajansın büyük bir mali krizle karşı karşıya olduğunu ve varoluşsal bir durumla mücadele etmeye çalıştığını söyledi. UNRWA'nın yetkisini yerine getirmesini engelleyen kriz, bazı donör ülkelerin katkılarını azaltacağını duyurmasıyla daha da kötüleşti. UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Ajans çok çok büyük bir mali krizle karşı karşıya. Varoluşsal bir durumla mücadele etmeye çalışıyoruz." dedi.

Lazzarini, BM'de yarın UNRWA için düzenlenecek taahhüt konferansı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Krizin UNRWA'nın yetkisini yerine getirmesini engellediğini belirten Lazzarini, bazı donör ülkelerin katkılarını azaltacağını duyurmasının durumu daha da kötüleştirdiğini işaret etti.

Lazarrini, UNRWA'nın diğer BM ajanslarından temel farkının devletler gibi "kamu servisi" sağlaması olduğuna dikkati çekerek "Mevcut durumda, görünen o ki eylülden sonra okullarımız, sağlık tesislerimiz ve temel hizmetlerimizi sürdürecek fon ve paramız kalmayacak. Aynı zamanda insani yardım operasyonlarını sürdürmek için de fona ihtiyacımız var." uyarısında bulundu.

"Tehlike çanlarını çalmak zorundayım"

Son 10 yılda UNRWA'nın kaynakları azalırken bölgedeki sorunların arttığını ve İsrail-Filistin meselesinde siyasi çözümden uzaklaşıldığını ifade eden Lazarrini, "Tehlike çanlarını çalmak zorundayım. Bugün içinde bulunduğumuz mevcut durumu sürdürmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Lazarrini, Arap bölgesindeki ülkelerin de katkılarının önemli düzeyde azaldığını belirterek "Umarım geleneksel olarak fon sağlayan ülkeler tekrar katkılarını artırır." dedi.

BM Genel Kurulunca 1949'da; Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.