Ukrayna'ya Noel Günü Rus Saldırısı: Zelenskiy 'İnsani Değil' Dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Noel Günü'nde ülkesinin enerji şebekesine onlarca füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi ve saldırıyı "insanlık dışı" şeklinde nitelendirdi.

Ukraynalılar yerel saatle sabah 05.30'da hava saldırısı sirenleriyle uyandı, başkent Kiev'de yaşayanlar metro istasyonlarına sığındı.

Zelenskiy, "Büyük saldırılara hazırlanmak zaman alır. Bu asla aniden verilmiş bir karar olmaz. (Bu saldırının) sadece hedefleri değil, aynı zamanda vakti ve tarihi de bilinçli bir seçim" dedi.

Rusya'nın aralarında balistik füzelerin de olduğu 70'den fazla füze ve 100'den fazla insansız hava aracıyla enerji sektörünü hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, "Putin bugün kasıtlı olarak saldırı için Noel'i seçti. Bundan daha insanlık dışı ne olabilir?" dedi.

50'den fazla füzeyi ve insansız hava araçlarının "önemli bir bölümünü" düşürdüklerini söyleyen Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ama maalesef vurulan yerler var. Şu an itibarıyla, bir dizi bölgede enerji kesintileri yaşanıyor. Enerji arzını en kısa sürede yeniden sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz."

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK, bu sabah meydana gelen saldırının bu yıl Ukrayna enerji sektörüne yönelik 13. büyük saldırı olduğunu bildirdi.

Noel sabahında havanın çok soğuk olduğunu söyleyen BBC'nin Kiev'deki muhabiri Will Vernon da, "Enerji santrallerine yapılan saldırılar Ukrayna'da düzenli bir olay haline geldi. Eylül ayında, Devlet Başkanı Zelenskiy Ukrayna'nın enerji altyapısının yüzde 80'inin Rus bombalarıyla yok edildiğini söyledi. O zamandan beri, bombardımanda bir azalma da olmadı" diyor.

Saldırılar nedeniyle ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da en az altı kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, Saltivskyi, Kyivskyi ve Nemyshlyanskyi ilçelerinde füze isabet eden yerler olduğunu ve konut olmayan birkaç binada yangın çıktığını söyledi.

Ayrıca bir insansız hava aracının bir evde yangına ve hasara yol açtığını da ekledi.

'Rus füzesi Moldova ve Romanya hava sahasından geçti'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırı sırasında bir Rus füzesinin Moldova ve Romanya hava sahasından geçtiğini iddia etti.

"Bunun, Rusya'nın sadece Ukrayna'yı tehdit etmediğini hatırlattığını" söyledi.

NATO üyesi Romanya ise hava sahasından bir füzenin geçtiğini tespit etmediklerini kaydetti.