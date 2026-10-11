UID 9. Dönem Olağan Genel Kurulu... Aslan, tekrar genel başkanlığa seçildi

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Haber: İlhan Baba

(DÜSSELDORF) – Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 9. Dönem Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kenan Aslan'ın bir kez daha genel başkanlığa seçildiği genel kurula, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.

UID 9. Dönem Olağan Genel Kurulu, Almanya'nın Neuss kentinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı genel kurulda, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Avrupa'daki Türk diasporasının geleceği ele alındı.

Genel kurula, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Almanya'daki bazı konsolosları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsicileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula video konferans yoluyla katılarak, bir konuşma yaptı.

Türk ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"TÜRK TOPLUMU İKİ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli bir beşeri zenginlik olduğunu söyledi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son dönemde memnuniyet verici gelişmeler yaşandığını ifade eden Turan, dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen ziyaretlerin ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik siyasi iradeyi ortaya koyduğunu kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da, "86 milyon nasıl canımızdan bir parçaysa, nasıl başımızın tacıysa yurt dışında yaşayan 7,5 milyon insanımız da bizim ciğerimizden bir parçadır" dedi.

Avrupa'da siyasi merkezin zayıfladığını, aşırı sağın güç kazandığını ve toplumsal ayrışmanın belirginleştiğini ifade eden Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının huzur ve güvenliğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

BİLAL ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Necmettin Bilal Erdoğan da konuşmasında Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolünün önemine değindi. Erdoğan, bölgesel istikrarın sağlanmasının Türkiye açısından ekonomik ve ulusal güvenlik boyutları bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, geçmişte yaşanan petrol krizleri, İran-Irak Savaşı ve Körfez Savaşı gibi gelişmelerin Türkiye ekonomisinin büyümesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Küresel finansal sorunlar, enflasyonist baskılar ve Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze ile İran-İsrail ve ABD arasındaki gerilimler gibi bölgesel gelişmelerin ekonomik ve siyasi etkilerine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin krizlerin çözümünde aktif rol üstlenmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin artmasının Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun konumuna da katkı sağlayacağını belirten Bilal Erdoğan, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

UID gibi diaspora kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri ülkelerde daha etkin hale gelmesinin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile Avrupa'daki Türk toplumu arasında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

KENAN ASLAN YENİDEN UID GENEL BAŞKANI

Genel kurulda yapılan seçimlerde, oyların çoğunluğunu alan mevcut Genel Başkan Kenan Aslan, bir kez daha UID Genel Başkanı seçildi.

Kaynak: ANKA