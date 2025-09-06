Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan enerji projelerinden, Rum-Yunan- İsrail arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurmayı hedefleyen 6,5 milyar Euro'luk enterkonnekte hat yolsuzluk skandalıyla gündeme geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Projeye 650 milyon Euro katkı sağlayan Avrupa Birliği, Rum yönetimi ve Yunanistan'da yapılan ön ihalelerde 165 milyon Euro'luk yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma açtı. 2010'da başlayan proje, Doğu Akdeniz'i deniz altından geçerek Avrupa Birliği ile İsrail'i, Yunanistan ve Kıbrıs adası üzerinden 2 bin km'lik hat ile bağlamayı öngörüyordu.

TÜRKİYE ENGELİNE TAKILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; projenin Girit-Kıbrıs arasındaki bölümü Türkiye'nin Antalya açıklarındaki kıta sahanlığından geçiyor. Türk donanması, izin alınmadığı gerekçesiyle araştırma gemilerinin bölgeye girişini defalarca engelledi.

İHALELER VE KRİZLER

Kablo üreticisi Fransız Nexans, geçtiğimiz yıl "peşinat verin yoksa çekiliriz" resti çekmiş, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise zararı üstlenme garantisi vermişti. Ancak son olarak AB Kamu Savcılığı'nın başlattığı soruşturma, projenin geleceğini yeniden belirsizliğe sürükledi.