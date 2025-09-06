Haberler

Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı
Doğu Akdeniz'de Rum-Yunan-İsrail arasında kurulması planlanan 6,5 milyar Euro'luk enerji hattı yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldi. AB savcılığı, ön ihalelerde 165 milyon Euro'luk rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Proje, Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ihalelerde yaşanan krizler nedeniyle de sık sık çıkmaza giriyor.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan enerji projelerinden, Rum-Yunan- İsrail arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurmayı hedefleyen 6,5 milyar Euro'luk enterkonnekte hat yolsuzluk skandalıyla gündeme geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Projeye 650 milyon Euro katkı sağlayan Avrupa Birliği, Rum yönetimi ve Yunanistan'da yapılan ön ihalelerde 165 milyon Euro'luk yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma açtı. 2010'da başlayan proje, Doğu Akdeniz'i deniz altından geçerek Avrupa Birliği ile İsrail'i, Yunanistan ve Kıbrıs adası üzerinden 2 bin km'lik hat ile bağlamayı öngörüyordu.

TÜRKİYE ENGELİNE TAKILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; projenin Girit-Kıbrıs arasındaki bölümü Türkiye'nin Antalya açıklarındaki kıta sahanlığından geçiyor. Türk donanması, izin alınmadığı gerekçesiyle araştırma gemilerinin bölgeye girişini defalarca engelledi.

İHALELER VE KRİZLER

Kablo üreticisi Fransız Nexans, geçtiğimiz yıl "peşinat verin yoksa çekiliriz" resti çekmiş, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise zararı üstlenme garantisi vermişti. Ancak son olarak AB Kamu Savcılığı'nın başlattığı soruşturma, projenin geleceğini yeniden belirsizliğe sürükledi.

Olgun Kızıltepe
