Türkiye'ye tatile gelen İngiliz Lord, havalimanındaki fiyatlara şaştı kaldı

Türkiye'deki havalimanlarında uygulanan yüksek fiyat politikası, kamuoyunda sıkça tartışma konusu oluyor. Öyle ki, abartılı fiyatlar bir aristokratın bile dikkatini çekecek seviyeye ulaştı.

TÜRKİYE'YE TATİLE GELEN İNGİLİZ LORD, HAVALİMANINDAKİ FİYATLARA ŞAŞTI KALDI

Türkiye'ye tatile gelen Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Baron Rami Ranger, sosyal medya hesabından Antalya Havalimanı'ndaki bir fast food zincirinin fiyat listesini paylaştı.

Baron Rami Ranger

"YAŞAM MALİYETİNDEN ŞİKAYET EDENLER ANTALYA HAVALİMANI'NI ZİYARET ETMELİ"

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi sosyal medya hesabını da etiketleyen Baron Ranger, "İngiltere'deki yaşam maliyetinden şikayet edenler Türkiye'deki Antalya Havalimanı'nı ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı. Paylaşımında, havalimanında gördüğü bir yiyecek afişine de yer veren Baron Ranger, "Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" dedi.

NEDEN DÜNYANIN EN PAHALILARI?'

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, özellikle Türkiye'nin büyük havalimanlarında karşılaşılan fiyatların seyahat deneyimini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kullanıcılar, "İstanbul ve Antalya havalimanları neden dünyanın en pahalıları arasında?" ve "Bu tam anlamıyla bir soygun" gibi sert ifadelerle tepkilerini gösterdi.

Baron Rami Ranger ve eski İngiltere Kraliçesi ll. Elizabeth

BARON RAMİ RANGER KİMDİR?

Tam adıyla Baron Rami Ranger, Hint asıllı bir Britanyalı iş insanı ve siyasetçidir. Başarılı bir girişimci olan Ranger, Sun Mark Ltd. adlı uluslararası ticaret şirketinin kurucusudur. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, toplumlar arası diyalog ve entegrasyona katkılarından ötürü Britanya İmparatorluk Nişanı (MBE) ile ödüllendirilmiştir. 2019 yılında Muhafazakar Parti'den Lordlar Kamarası'na atanarak "Baron Ranger of Mayfair" unvanını almış, Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadında görev yapmaya başlamıştır. Ranger, İngiltere'de yaşayan etnik azınlıkların sesi olarak da tanınır.