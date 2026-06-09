Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ulaştırmada iş birliği

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan programı kapsamında Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile görüştü. Toplantı kapsamında demir yolu ve lojistik alanlarında iki mutabakat zaptı imzalandı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan programı kapsamında Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, "Bölgemizin içinden geçtiği bu hassas süreçte, ticaretin ve lojistik zincirinin kesintisiz işlemesi her zamankinden daha kritik bir hal almıştır. Bu dönemde ulaştırma sektörünün önündeki engellerin kaldırılması stratejik bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A UZANAN İKİ DENEME SEFERİ, GÜZERGAHIN UYGULANABİLİRLİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR'

İki ülke arasındaki karayolu taşımacılığına ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, "2012 yılı öncesinde yıllık karşılıklı taşıma sayımız 20 bine ulaşmıştı. Bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün bu rakamın gerisinde olsak da amacımız, işbirliğimizi o dönemin de ötesine taşımaktır. Bu kapsamda; Suriye-Ürdün-Irak güzergahlarındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Irak üzerinden Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a uzanan iki deneme seferi, bu güzergahın uygulanabilirliğini net bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

'İKİLİ TAŞIMALARIMIZIN YANINDA TRANSİT TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRMESİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin kesintisiz karayolu ağlarının önemini daha da artırdığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki transit taşımacılık taraflara, Avrupa'ya ve Körfez bölgesine erişim imkanı sunuyor. Bu nedenle, ikili taşımalarımızın yanında transit taşımacılığın geliştirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Toplantıda, kara yolu taşımacılığı için mevcut ve yeni güzergahları değerlendiren Bakan Uraloğlu, transit ağın da tam kapasiteyle ve kolaylaştırılarak işletilmesinin ticari akışı hızlandırmanın yanında bölgesel lojistik entegrasyona ve Körfez coğrafyasının refahına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında güvenli ve istikrarlı bir kara yolu ağı için otoyol bağlantısının sağlanmasının büyük önem taşıdığını da kaydetti. Bölge ülkeleriyle ortak bir çalışma ile geleceğe yönelik bir takvim oluşturmanın öneminin altını çizen Bakan Uraloğlu, demir yolu taşımacılığına da değindi. Uraloğlu, iki ülke arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısının hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu düşündüğünü aktardı. Uraloğlu ayrıca, yüksek hızlı tren sistemlerinde ve demir yolu araçları noktasında iş birliği vurgusu yaptı.

LOJİSTİK HİZMETLER VE DEMİR YOLU ALANLARINDA 2 MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmenin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi arasında 'Demir Yolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı ile 'Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

'Lojistik Hizmetleri Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ile lojistik merkezlerin inşası, hizmetlerin işletilmesi ve yönetilmesi, deneyim paylaşımı ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

'Demir Yolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ise demir yolu sektörünün her alanında ortak çalışmaların geliştirilmesini amaçlıyor. Mutabakat zaptı kapsamında; demir yolu teknik şartnameleri, teknolojileri ve yenilikçilik, sinyalizasyon ve haberleşme sistemleri ile demir yolu dijitalleşmesi, demir yolu sektörünün çevresel etkisinin azaltılması, demir yolu mühendisliği ve altyapı uygulamaları, emniyet ve güvenlik sistemleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve bilgi paylaşımı konularında iş birliği yapılacak. Ayrıca demir yolu alanında uzmanlaşmış eğitim akademileri arasında ortaklıkların geliştirilmesi, uzman ve yenilikçilerin geçici görevlendirmeleri, demir yolu sanayisi ile yan sanayilerin yerlileştirilmesine yönelik deneyim paylaşımı ve düzenleyici çerçeveler ile mevzuat alanlarında da ortak çalışmalar yürütülecek.

'Lojistik Hizmetler Alanında Mutabakat Zaptı'nın müzakerelerini karşılıklı yoğun mesailer ve yapıcı ortak irade sayesinde sonuçlandırmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Bakan Uraloğlu, "'Demir Yolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ise altyapı modernizasyonundan işletme tecrübelerine kadar demir yolu sektörünün her alanında ortak çalışmalarımızı kurumsal bir çatıya kavuşturacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı