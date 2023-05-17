Tunus Cumhurbaşkanı Garibe Sinagogu saldırısını kınadı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu yakınında düzenlenen saldırının tüm Tunus'u hedef aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Said, Hahambaşı Haim Bitan ve Başpiskopos Ilario Antoniazzi'yi kabul etti ve saldırıyı kınadı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 9 Mayıs'ta ülkedeki Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu yakınında düzenlenen saldırının tüm Tunus'u hedef aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Said, Kartaca Sarayı'nda Başmüftü Hişam bin Mahmud, Hahambaşı Haim Bitan ve Başpiskopos Ilario Antoniazzi'yi kabul etti.

Hahambaşı Bitan'a hitaben konuşan Said, "Rabbimiz, tüm saldırıların üstesinden gelme ve saldırganlara karşı koymak için bize sağlık versin." dedi.

Said, Garibe Sinagogu'na yönelik saldırının "birkaç Tunusluya yönelik olmadığını" belirterek, "Müslüman veya Yahudi olsun, bu tüm Tunus'a yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Tunus'ta "fitne, bölünme ve çatışma çıkaranlarla" mücadele edileceğini vurgulayan Said, "Devletimiz güçlüdür ve her şeyin üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında 9 Mayıs'ta akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik görevlisi olan saldırgan, polis tarafından çatışma sonucu öldürülmüştü.

Başkent Tunus'un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası'nda bulunan ve Yahudi inancına göre 2 bin 600 yıl öncesine dayanmasıyla en eski havralardan biri olarak kabul edilen Garibe Sinagogu, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Yahudiler tarafından ziyaret ediliyor.