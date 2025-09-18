Trump ve Starmer Chequers'ta Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Starmer ve Trump'ı kır evi Chequers'ta bir araya geldi. İki liderin görüşmede teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerinin ele alması bekleniyor. Trump ve Starmer'ın görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.