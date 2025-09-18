Trump ve Starmer Chequers'ta Bir Araya Geldi
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Chequers'ta bir araya geldi. İki lider, teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerini ele alacak.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Starmer ve Trump'ı kır evi Chequers'ta bir araya geldi. İki liderin görüşmede teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerinin ele alması bekleniyor. Trump ve Starmer'ın görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya