Haberler

Trump ve Starmer Chequers'ta Bir Araya Geldi

Trump ve Starmer Chequers'ta Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Chequers'ta bir araya geldi. İki lider, teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerini ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Starmer ve Trump'ı kır evi Chequers'ta bir araya geldi. İki liderin görüşmede teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerinin ele alması bekleniyor. Trump ve Starmer'ın görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı

MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda'ya inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.