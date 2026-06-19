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Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz

Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil tüm cephelerde tam ateşkes beklediklerini açıkladı. Piyasaların olumlu tepki verdiğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes beklediklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin barışa bağlı olduğunu vurgulayarak, bölgedeki tüm aktörlere müzakerelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine fırsat tanımaları çağrısında bulundu. Açıklamasında tam ateşkes beklentisinin altını çizen Trump, "ABD barışa kararlıdır ve Orta Doğu bölgesindeki herkesi, müzakerelerimizin güzel bir şekilde ilerlemesine izin verme konusundaki kararlılıklarını sürdürmeye teşvik ediyoruz. Piyasalar, petrol fiyatlarının ciddi oranda düşmesi ve hisse senetlerinin yükselmesiyle yaşanan gelişmelerden son derece memnun. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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