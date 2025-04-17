Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı

İtiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında milyon dolarlar vardı

Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız

Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşme öncesinde basın mensuplarına konuşan Trump, "AB ve Çin ile ticaret anlaşması yapacağız" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AB İLE YÜZDE 100 BİR TİCARET ANLAŞMASI OLACAK"

Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi. Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.

Trump'tan Ticaret Savaşlarında Yumuşama Sinyali

"ANLAŞMA YAPMAKTA ÇOK AZ SORUN YAŞAYACAĞIZ"

Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti. Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.

"ÇİN İLE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi. Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.

Trump'tan Ticaret Savaşlarında Yumuşama Sinyali

"ABD'NİN GÜVENİLİR BİR ORTAK OLDUĞUNA İNANMASAM BURADA OLMAZDIM"

İtalya Başbakanı Meloni de ABD'nin açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler konusunda bir anlaşma yapılabileceğine emin olduğunu söyledi. ABD ile birlikte büyümek için en iyi orta yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Meloni, "ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam bugün burada olmazdım." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Onlara yumruk attı.... Onlar bunun kafasına BALYOZLA VURDULAR........ Bundan sonra "DOLAR = TUVALET KAĞIDI" nı kurtarabiliyorsa kurtarsın........ Dünya'nın yarısından fazlası "UYANDI" !!!!........

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.