Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ı Türkiye'nin KAAN savaş uçağı projesinden ve ilgili silah alımlarından vazgeçirmesi için baskı yaptığı ileri sürüldü; Washington bu adımı, Amerikan savunma sanayi ürünlerinin bölgedeki hakimiyetini korumak ve askeri çıkarlarını güvence altına almak olarak görüyor.

  • ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin KAAN savaş uçağına yatırım yapmasının Batı çıkarlarına zarar vereceğini düşünüyor.
  • ABD, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma teknolojisi alanında olası bir iş birliğinin önüne geçmek istiyor.
  • ABD, Suudi Arabistan'ı en büyük savunma tedarikçisi konumunda tutmak için Riyad'la yüksek meblağlı silah satışları ve stratejik anlaşmalar yapıyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'ın hâlihazırda güçlü bir hava filosuna sahip olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin KAAN savaş uçağına yatırım yapmasının Batı çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğü ileri sürülüyor.

PAZAR PAYLARI ZAYIFLAYACAKMIŞ

Washington yönetimi, böyle bir satın alımın Amerikan savunma sanayi ürünlerine olan talebi azaltacağı ve bölgedeki pazar payını zayıflatacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

"TRUMP İŞ BİRLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYOR"

Pentapostagma'daki analize göre ABD, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma teknolojisi alanında olası bir iş birliğinin önüne geçmek istiyor. Haberde, Ankara'nın Avrupa ve Orta Doğu pazarına KAAN'la nüfuz etme çabalarının, Washington'un bölgedeki askeri çıkarlarıyla çeliştiği iddiası yer alıyor.

"ABD, SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRME DERDİNDE"

Aynı zamanda ABD'nin, Suudi Arabistan'ı geleneksel olarak en büyük savunma tedarikçisi konumunda tutmak için Riyad'la devam eden yüksek meblağlı silah satışları ve stratejik anlaşmalar üzerinden ilişkiyi güçlendirdiği biliniyor.

Trump yönetimi daha önce Suudi tarafına yüz milyar doları aşan Amerikan savunma ekipmanı teklifleri sunacağını duyurmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıdüşünen adam:

buyrun akepeliler yoruma

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ali Adıgüzel:

sizin gibi elimizde raki ile karimizi kizimizi sahilde gezdirmiykruz ucak yapiyoruz

yanıt13
yanıt5
Haber YorumlarıLeven Ergün:

MEMO GEL BENİM MUZU AL

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Turk:

Boyle bir haber abd basininda yok

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUyanık:

Böyle bir haber bizim makarnacılar içiiinnn....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Dostum Tramp ayıp ediyorsun boşunamı seromoniye katıldım

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

