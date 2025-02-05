Trump'tan Gazze İçin Tartışmalı Yerleştirme Önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağını" Gazzelilerin Gazze'yi terk edip başka bir yere yerleşmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'nin onyıllardır bir "ölüm ve yıkım sembolü" olduğunu ve bugün "bir yıkım sahasına" benzediğini söyleyen Trump, Gazzelilerin şu an başka bir alternatifleri olmadığı için orada kaldığını öne sürdü:

" Gazze şeyi bugüne kadar işlemedi. Gazze konusunda diğerlerinden daha farklı düşünüyorum.

"İyi, yeni, güzel bir toprak parçası almalılar ve bazı kişiler de onun inşası, güzel ve yerleşilebilir olması için para vermeli.

"Başka bir yere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Daha güzel bir yere insanları kalıcı olarak yerleştirebiliriz."

Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin BM Büyükelçisi Riyad Mansur ise bu açıklamalar hakkında "Filistinlileri 'güzel bir yere' göndermek isteyenler, onların evlerine dönmesine izin vermeniz yeter" dedi.

Trump Gazze Şeridi'nin kontrolünü ABD'nin devralacağını ve patlamamış bombaları kaldırıp bölgeyi yeniden inşa edebileceğini de ekledi:

"ABD Gazze Şeridi'ni devralacak ve çalışacak. (Gazze'yi) sahipleneceğiz, patlamamış bombaları ve silahları imha edeceğiz, mekanı dümdüz edip enkazlardan kurtulacağız. Ekonomik kalkınma yaratıp sınırsız sayıda iş ve barınma imkanı sunacağız.

"(Eski düzene) Geri dönemeyiz. Geri dönersek 100 yıldır olan şey tekrar edecek."

Trump Gazze'ye asker gönderip göndermeyecekleri sorusuna ise "Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu gerekiyorsa, bunu da yaparız" diye yanıt verdi:

"Orayı devralacağız, kalkındıracağız ve (Gazze) Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir yer olacak."

Konuyu aylardır incelemekte olduğunu belirten Trump, "Uzun vadeli bir sahiplik öngörüyorum ve bu Orta Doğu'nun o kısmına, belki de tüm Orta Doğu'ya istikrar getirecek" dedi.

Trump Suudi Arabistan hükümetinin bir Filistin devleti yaratılması için bastırmadığını da öne sürdü ve Filistinlilerin altı farklı ülkeye yerleştirilebileceğini ekledi.

Gazze'ye geri dönmek isteyen olacağını sanmadığını söyleyen Trump, "Orası cehenneme döndü" dedi ve Gazze'ye geri dönüşlerinin tekrar şiddete yol açacağını savundu:

"Gazze, ölmelerinin garantisi olacaktır."

Gazze'den kaç kişinin başka bir yere yerleştirilmesi gerektiğini sorusuna ise "tamamı" diye yanıt verdi.

Gazze'de yaklaşık 1,8 milyon kişi yaşıyor.

Bir Hamas yetkilisi ise bunun bir kaos yaratacağını öne sürdü. Hamas yöneticisi Izzat al-Rishq "Gazze'deki halkımız 15 ay süren bombardımana rağmen yerinden edilme planlarını boşa çıkardı. Yurtlarından koparılma planlarını kabul etmeyeceklerdir" dedi.

Trump daha önce de Gazzelilerin komşu ülkeler Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesini önermiş, iki ülke ise bu teklifi reddetmişti.

Öte yandan Trump, Gazzelilerin Gazze Şeridi'ni terk etmek istememesi durumunda nasıl çıkarılacakları hakkında bir bilgi paylaşmadı.