ABD, Suriye'yi 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkaracağını açıkladı.

Donald Trump bu kararını, NATO Zirvesi için gittiği Ankara'da görüştüğü Suriye'de geçiş yönetiminin Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya iletti.

Trump, Şara'ya, Amerikan şirketlerinin Suriye'yi her zamankinden daha müreffeh hale getirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Trump görüşmede Şara için, " Suriye'yi birleştirme konusunda inanılmaz bir iş çıkarıyor. Ne iş ama" dedi.

ABD geçen yıl, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Suriye'nin 1979'da alındığı ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacak olması, ülkenin yabancı yatırımlara açılması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

"Teröre destek veren ülkeler" listesinde olmak, Suriye'nin uluslararası mali sisteme ve ABD finans sistemine erişimini olumsuz etkiliyor, ülkenin yabancı yatırım çekmesini zorlaştırıyordu.

Trump'ın Şara'ya 8 Temmuz'da ilettiği ve ülkesinin kararını içeren mektup ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongre'ye yaptığı bildirim, Washington'un Şam yönetimne verdiği önemli bir destek olarak görlüyor.

Rubio, "Bu, Başkan Trump'ın Suriye halkına yeniden ayağa kalkma şansı vermek için attığı tarihi adımlardan biridir" dedi ve ekledi:

"Şara'dan, Suriye'nin gelecekte uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine dair resmi güvenceler aldık."

Suriye Merkez Bankası Başkanı Safwat Raslan da, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin adımının "yatırımların ve ekonomik toparlanmanın önünü açtığını" ve ülkenin küresel ekonomiye yeniden entegrasyonunu hızlandıracağını söyledi.

Kararın yürürlüğe girmesi için ABD Kongresi'nin 45 günlük inceleme sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Suriye, "teröre destek veren ülkeler" listesinde bulunması nedeniyle ABD'den dış yardım, savunma ihracatı ve finansal işlemler konusunda ağır kısıtlamalara tabi tutuluyordu.

Ülkede 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejimi son bulmuş, Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı.

ABD, İsrail'in çekincelerine rağmen Suriye'ye destek veriyor

ABD, İsrail'in çekincelerine rağmen Suriye'de geçici yönetime destek veriyor.

İsrail, Suriye'de yıllardır hava saldırıları düzenliyor ve Trump'ın Şara'yı kucaklayan yaklaşımına mesafeli duruyor.

Trump daha önce Suriye'nin İsrail'le barış anlaşması imzalaması gerektiğini söylemişti ancak bu konuda somut ilerleme olmamasına rağmen Şam yönetimini "terör listesinden çıkarma" kararını uygulamaya koydu.

Suriye, yıllar süren savaşın ardından ekonomik toparlanma arayışında.

Ülke, 13 yıl süren iç savaşın yol açtığı yıkım, IŞİD'in yükselişi ve büyük bir mülteci krizinin ardından yeniden yapılanma için uluslararası desteğe ihtiyaç duyuyor.

Trump'ın Şara'ya gönderdiği mektupta, "ABD şirketlerinin Suriye'ye yatırım yapmaya hazır olduğunu" söylemesi, Washington'ın yeni dönemde ülkeyle ekonomik angajmanını artırmayı hedeflediğine işaret ediyor.