Doland Trump, Vladimir Putin ve Xi Jinping'in APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği yaklaşık 1 saat 20 dakikalık üçlü görüşme sona erdi; toplantı sonrasında açıklanan ortak bildiri ile görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Shenzhen'de bir araya gelen liderlerin ortak bildirisinde, küresel sorunlara yönelik iş birliği mesajı verildi. Ortak bildiride, enerji arzının güvence altına alınması, BM'nin güçlendirilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı, nükleer risklerin azaltılması ve iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Bildiride Çin, Rusya ve ABD, Birleşmiş Milletler'in küresel sorunlara daha hızlı ve etkili çözümler üretebilmesi, uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini güçlendirmesi amacıyla reform ihtiyacına bağlılıklar dile getirildi. Üç ülke, küresel ölçekte enerji arzının güvence altına alınması için petrol rafinerisi ürünlerinin üretim ve dağıtımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, kesintisiz enerji tedarikinin önemine dikkati çekti.

Liderler, devletlerin egemenlik ve rıza ilkelerine bağlı kalınması ile resmi görevlilerin dokunulmazlıklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, UCM ve benzeri uluslararası kuruluşların yetkilerini aşmaması konusunda görüş birliğine vardı. Üç lider, nükleer savaşın hiçbir taraf için kazanç sağlamayacağını ve kesinlikle yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca nükleer tehditlerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının engellenmesi amacıyla diyalog yürütme konusunda anlaştı.