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Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasına tepki gösterdi

Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasına tepki gösterdi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran mutabakatı sonrası küresel petrol fiyatlarının düşmesine rağmen ABD'de benzin pompa fiyatlarının aynı kaldığını belirterek, Adalet Bakanlığı'na bu konuda inceleme başlatma talimatı verdi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın ardından küresel petrol fiyatları düşmesine rağmen bu düşüşün ABD'de pompa fiyatlarına yansıtılmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük petrol şirketleri, petrolü çok daha düşük fiyatlarla satın almalarına rağmen bunu pompa fiyatlarına aynı oranda yansıtmıyor. Bu arada fiyatlar sert şekilde düşüyor! Başka bir deyişle, müşterilere fahiş fiyat uygulanıyor. Adalet Bakanlığı'na bu konuyu derhal incelemeye başlaması talimatını verdim. Benzin fiyatlarının, gördüğümden çok daha hızlı bir şekilde düşmeye başlaması iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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