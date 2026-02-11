Haberler

Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı

Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, son verdiği mülakatta İsviçre'ye uygulanan ve dünya ekonomisini sarsan 39'luk gümrük vergisi artışının sebebini açıkladı. Trump, vergi oranını artırma kararını, İsviçreli bir liderle yaptığı hoşuna gitmeyen telefon görüşmesi üzerine aldığını belirtti. Trump'ın sözünü ettiği ismin İsviçre Federal Konsey Üyesi ve dönemin Konsey başkanı Karin Keller- Sutter olduğu iddia ediliyor.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'ye uygulanan %39'luk gümrük vergisi artışını, İsviçreli bir liderle yaptığı 'hoşuna gitmeyen' telefon görüşmesi üzerine aldığını açıkladı.
  • Kasım 2025'te varılan bir anlaşmayla İsviçre'ye uygulanan vergi %15'e düşürüldü.
  • ABD Senatosu Finans Komitesi, vergi indiriminden önce Trump'a hediye edilen altın Rolex masa saati ve 130 bin dolar değerindeki altın külçenin kararda etkili olup olmadığını soruşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a verdiği son mülakatta, İsviçre'ye uygulanan ve dünya ekonomisinde şok etkisi yaratan yüzde 39'luk gümrük vergisinin perde arkasını anlattı. Trump, vergi oranını artırma kararını, İsviçreli bir liderle yaptığı "hoşuna gitmeyen" telefon görüşmesi üzerine aldığını bizzat itiraf etti.

"AGRESİF TAVRI İNDİRİM YERİNE ZAM GETİRDİ"

Röportajda, İsviçre Federal Konsey Üyesi (ve dönemin Konsey Başkanı) Karin Keller-Sutter (Trump'ın ifadesiyle "İsviçre Başbakanı") ile yaptığı görüşmeye değinen Trump, diplomasi tarihine geçecek şu ifadeleri kullandı:

"Beni aradı, çok agresifti. 'Biz küçük bir ülkeyiz, bunu yapamazsınız' deyip durdu. Konuşma şekli hoşuma gitmedi. Ben de ona indirim yapmak yerine, yüzde 30 olan vergiyi o an yüzde 39'a çıkardığımı söyledim. Telefonu kapatamadım, sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu."

42 MİLYAR DOLARLIK AÇIĞA KARŞI VERGİ HAMLESİ

Trump, İsviçre'nin ABD ile olan 42 milyar dolarlık ticaret fazlasını ABD'yi soymak olarak nitelendirirken, başlangıçta planlanan yüzde 30'luk verginin bile "çok düşük" olduğunu savundu. Ancak Keller-Sutter'ın "Biz küçük bir ülkeyiz" savunmasına karşılık, "Küçük olabilirsiniz ama bize karşı büyük bir ticaret fazlanız var" diyerek geri adım atmadığını belirtti.

ROLEX VE ALTIN KÜLÇELER TARTIŞMASI

Kasım 2025'te varılan sürpriz bir anlaşmayla İsviçre'ye uygulanan vergi %15'e düşürülmüştü. Ancak bu indirimin zamanlaması ABD Senatosu'nda kriz çıkardı.

Trump, vergi indirimini Rolex dahil dev İsviçreli şirketlerin ABD'ye 200 milyar dolar yatırım yapma sözü vermesi üzerine yaptığını söylüyor.

Senato Finans Komitesiise bu indirimden hemen önce Trump'a hediye edilen altın Rolex masa saati ve 130 bin dolar değerindeki altın külçenin kararda etkili olup olmadığını soruşturuyor.

