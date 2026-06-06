Trump'tan İran açıklaması: Süreci anlaşmayla ya da sert yöntemlerle yakında sonlandıracağız

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek amacıyla yürüttükleri sürecin sonuna yaklaştıklarını belirterek, bölgeden en kısa sürede anlaşma yoluyla veya çok sert yöntemler kullanarak ayrılacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletindeki tarım bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran ile yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülke ekonomisini toparlamak amacıyla yola çıktıklarını hatırlatan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının önüne geçmek için bu ülkeye yönelik askeri adımlar atmak durumunda kaldıklarını ve söz konusu eylemlerin yakında son bulacağını aktardı.

Sürecin gidişatına dair mesajlar veren Trump, İran'dan çok kısa bir zaman dilimi içinde çekileceklerini kaydetti. Bu ayrılışın bir anlaşma neticesinde olabileceği gibi çok sert yöntemlerin devreye sokulmasıyla da gerçekleşebileceğinin altını çizen Trump, her şartta hedeflerine ulaşacaklarını ve bazen en sert seçeneklerin en kolay çözüm yolunu sunabileceğini dile getirdi.

Tahran yönetiminin nükleer kapasiteye ulaşmasını mutlaka engellemek zorunda oldukları için harekete geçtiklerini savunan Trump, uluslararası camiada kimsenin istemediği bu tehlikenin büyümesine müsaade edemeyeceklerini ve sorunu büyük ölçüde hallettiklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı