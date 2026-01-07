Trump'ın 'petrol' açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık

ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etti.

PİYASA FİYATINDAN SATILACAK

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" aktaran Trump, "böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını" vurguladı.

ÇİN'DEN TRUMP'IN PETROL AÇIKLAMASINA TEPKİ

Trump'ın açıklamalarına Pekin yönetiminden tepki gecikmedi. Çin, ABD'nin Venezuela'dan petrol sektöründe "münhasır ortaklık" kurmasını istemesinin "tipik bir zorbalık" eylemi ve Latin Amerika ülkesinin egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Venezuela egemen bir devlettir ve petrol kaynakları ve ekonomik faaliyetleri üzerinde tam ve kalıcı egemenliğe sahiptir" dedi. Mao, "ABD'nin Venezuela'ya karşı açıkça güç kullanması ve ülkenin kendi petrol kaynaklarını yönetirken Amerika'yı kayırmasını istemesi, uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden tipik bir zorbalık eylemidir" dedi. Sözcü ayrıca, "Çin ve diğer ülkelerin Venezuela'da korunması gereken meşru hakları olduğunu vurgulamak isterim" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.