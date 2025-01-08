Trump'ın Grönland Açıklamaları AB'den Tepki Çekti

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland açıklamaları Avrupa Birliği'nden tepki görmeye başladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, birliğin "sınırlarına saldırılmasına" izin verilmeyeceğini söyledi.

Fransız bakanın tepkisi, Trump'ın son açıklaması üzerine geldi.

20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump, Florida'da bir basın toplantısında, Grönland konusunda askeri yöntemler kullanma seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.

Adanın, ABD'nin ulusal ve ekonomik güvenliği için "kritik" olduğunu savunan Trump, Danimarka'ya bağlı özerk yönetimi satın alma isteğini yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ise buna yanıt olarak "Avrupa Birliği, kim olursa olsunlar, dünyadaki diğer ulusların, birlik sınırlarına saldırmasına izin vermeyecek" dedi.

Fransız radyosuna konuşan Barrot, sindirilmeye izin vermeyeceklerini söyledi ve ABD'nin böylesi bir işgale girişeceğine inanmadığını da kaydetti.

Olası bir saldırıyı Avrupa Birliği'nin önleyebilmesiyse güç. Birliğin kolektif bir savunma kapasitesi bulunmadığı gibi, 27 üye devletin çoğu ABD liderliğindeki NATO ittifakının bir parçası.

Trump ne söylüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, konutunun da olduğu Florida'daki Mar-a-Lago'da uzun bir basın toplantısı yaptı.

Bir gazeteci Trump'a, Grönland ve askeri veya ekonomik güç kullanımını dışlayıp dışlamayacağını sordu.

Trump yanıt olarak, "Hayır, ikisi konusunda da güvence veremem. Ancak şunu söyleyebilirim, ekonomik güvenliğimiz için ikisine de ihtiyacımız var." dedi.

Trump, "her tarafta olduklarını" iddia ettiği Çin ve Rus gemilerini takip edebilmek için Grönland'ın önemli olduğuna da işaret ediyor.

ABD'nin yeni başkanı, "Özgür dünyayı korumaktan bahsediyorum" diyerek de bu çıkışını savundu.

Grönland'da Soğuk Savaş döneminden bu yana bir ABD radar üssü bulunuyor. Washington için stratejik önemi eskiye dayanıyor.

Trump, başkanlığının ilk döneminde de Grönland'ı satın alma fikrini dile getirdi.

Danimarka yönetimi ise, Grönland'ın satılık olmadığını ve adanın kendi halkına ait olduğunu söylüyor.

AB'den ne açıklamalar geldi?

Trump'ın çıkışı AB yetkililerini de zor durumda bırakmış görünüyor. Grönland açıklamalarında önümüzdeki dört yıllık Trump dönemi öncesi birlikte çalışma vurgusu da yer alıyor.

Fransız Bakan Barrot, "ABD'nin Grönland'ı işgal edip etmeyeceğini soruyorsanız, cevabım hayır" dedikten sonra açıklamalarına şöyle devam etti:

"En güçlünün hayatta kaldığı bir döneme mi girdik? O zaman cevap evet. Peki korkup endişeye mi kapılmalıyız, açıkça hayır. Uyanmalı, gücümüzü artırmalıyız."

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de ülke medyasına, "Grönland Grönlandlılara aittir" dedi ve adanın geleceğine yerel halkın karar vereceğini söyledi.

Ancak Frederiksen, Danimarka'nın NATO müttefiki olan ABD ile yakın işbirliğine ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de, itidal çağrısı yaptığı açıklamasında "Herkes kalp atışlarını biraz yavaşlatmaya çalışsın" dedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill de, ısrarlı sorulara verdiği yanıtta, yeni yönetimin henüz göreve başlamadığını, tartışılanın "varsayımsal çılgın şeyler" olduğunu savundu.

Grönland Başbakanı Mute Egede de, Danimarka'da bulunduğu sırada adanın satılık olmadığını tekrarladı ve bağımsızlık amacında olduklarını yineledi.

Grönland neden önemli?

Nüfusu 57 bin olan Grönland, geniş kapsamlı bir özerklikle yönetiliyor. Ekonomisi büyük ölçüde Kopenhag'dan aldığı maddi yardımlara bağlı ve Danimarka krallığının bir parçası olmaya devam ediyor.

Adada bazı nadir minerallerin bazıları büyük miktarlarda bulunuyor. Bu cevherlerden bazıları gelişen pil teknolojisi için hayati önem taşıyor.

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta halka mikrofon uzatan Danimarka devlet televizyonu, çoğunluğun Trump'ın askeri güç kullanılabileceği çıkışı karşısında "şoke" olduklarını aktarıyor.

Ada halkının çoğunluğu bağımsızlıktan yana, ancak kamu hizmetleri, savunma ve ekonomi başlıklarında Danimarka gibi bir ortağa ihtiyaç duyulduğu da yaygın olarak kabul ediliyor.

Donald Trump'un aynı adı taşıyan oğlunun, Salı günü Grönland'a yaptığı ziyaret de bu gelişmeler çerçevesinde izlendi.

Donald Trump Jr. ziyareti, "kişisel bir günlük gezi" olarak tanımladı. Geziye ilişkin paylaşımında ise, Trump yanlısı şapkalar takmış bir grup Grönlandlıyla bir bardaki fotoğraf yer aldı.