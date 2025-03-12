Trump'ın Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 25 Gümrük Vergisi Uygulaması Başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya karar verdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi resmen yürürlüğe girdi.

Dünyadaki ticaret savaşını büyütmesi beklenen adım, ülkeye giren tüm çelik ve alüminyum ürünleri için ve her ülkeye istisnasız olarak uygulanacak.

İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin istisna oluşturmak üzere girişimleri olumsuz sonuçlanırken, Kanada ve Avrupa Birliği bu adıma karşılık verileceğini duyurdu.

Trump söz konusu gümrük vergilerinin ülkedeki çelik ve alüminyum üretimini destekleyeceğini umuyor ancak bu adımın ABD'deki tüketiciler için fiyatları yükselteceği ve ekonomik büyümeye darbe vuracağı eleştirileri dile getiriliyor.

Sektörü temsil eden Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) gümrük vergilerini memnuniyetle karşıladıklarını ve bu adımın yerli çelik imalatını geliştireceğini söyledi.

Grubun başkanı Kevin Dempsey, yabancı üreticilerin vergiden kurtulmasını sağlayan imtiyazların ve kotaların artık geçersiz olduğunu dile getirdi.

ABD en büyük alüminyum ve çelik ithalatçılarından birisi. Kanada, Meksika ve Brezilya, bu kalemlerde ABD'ye ihracat yapan en büyük ülkeler.

Yeni gümrük tarifeleri, ülkeye bu metalleri getirmek isteyen ABD'li şirketleri yüzde 25 oranında vergi ödemekle yükümlü tutuyor.

Bu da birçok ABD'li üretici için maliyetlerin yükselmesi anlamına gelebilir. Uzay endüstrisi, otomobil ve inşaat bu sektörler arasında.

Maliyetlerin artması da ürün fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıması anlamına gelecek.

Amerikan otomotiv üreticilerini temsil eden AAPC de benzer bir kaygıyı dile getiriyor.

Örgütün başkanı Matt Blunt, "Tarifelerle ilgili detayları hala inceliyoruz ve bekliyoruz, ancak özellikle Kanada ve Meksika'ya yönelik muafiyetlerin kaldırılması, tedarikçilerimizin masraflarını ciddi çekilde artıracak" dedi.

Bazı ekonomistler vergilerin çelik ve alüminyum sektörlerine destek olmakla birlikte geniş anlamda ekonomiyi zora sokacağı görüşünde.

2018'deki ilk başkanlık döneminde Trump çeliğe yüzde 25 alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti ancak birçok ülke için muafiyetler yaratılmıştı.

Bu sefer Trump benzer muafiyetlerin verilmeyeceğini ve vergilerin istisnasız uygulanacağını açıkladı.

Kanada Enerji Bakanı Jonathan Wilkinson, CNN'e yaptığı açıklamada, ülkesinin buna yanıt vereceğini ancak gerilimi yükseltmeyi amaçlamadıklarını söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese basın toplantısında Trump yönetiminin kararının "bütünüyle haksız" olduğunu savundu.

Avrupa Birliği de daha önceden Trump'ın hamlesine yanıt vereceklerini söylemişti.

Avrupa Komisyonu bir açıklama yaparak, 26 milyar euro hacminde Amerikan malı için gelecek aydan itibaren vergi uygulanacağını duyurdu.