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Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ile görüştü

Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ile görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, Burnham'ın göreve başlamasının ardından ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, askeri ittifak, Hürmüz Boğazı ve Kuzey Denizi petrolü gibi konular ele alındı.

Abd Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, Burnham'ın göreve gelmesinin ardından ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham'ın dün göreve başlamasının ardından gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, Burnham ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptı. Burnham'ı önünde büyük bir görevin beklediğini ancak ABD'nin yardıma hazır olduğunu ifade eden Trump; görüşmede Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi gibi konuların masaya yatırıldığını kaydetti. Trump ayrıca, Burnham'a başarılar dileyerek, yakın gelecekte ortak ilgi alanlarına giren konular için bir araya geleceklerini bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise temasın Burnham'ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra sağlandığı aktarıldı. Açıklamaya göre; Burnham, başarılı geçen Dünya Kupası'ndan ötürü Trump'ı tebrik ederken, taraflar İngiltere'nin turnuvada mükemmel bir performans sergilediği konusunda mutabık kaldı. Burnham'ın ayrıca, gelecekteki olası bir ziyarette Trump'ı Manchester'da ağırlamaktan ve kentin potansiyelini göstermekten memnuniyet duyacağını dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, Trump'ın Orta Doğu'daki güncel duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı belirtildi. Buna karşılık Burnham'ın, küresel tedarik zincirlerini desteklemek ve halk ile işletmelerin üzerindeki maliyet yükünü düşürmek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğini sağlama konusundaki İngiltere'nin kararlılığını yinelediği aktarıldı.

Liderlerin en kısa sürede tekrar görüşme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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