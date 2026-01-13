Haberler

Trump, Detroit'te Biden'in öksürmesini taklit etti

Trump, Detroit'te Biden'in öksürmesini taklit etti Haber Videosunu İzle
Trump, Detroit'te Biden'in öksürmesini taklit etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Detroit'te kentin ekonomi devlerine hitap ederken sahneyi siyasi bir tiyatroya çevirdi. Biden "Enflasyonu biz bitirdik" diyerek başladığı konuşmasında, bir yandan kendi ekonomi yönetimini göklere çıkardı, diğer yandan selefi Joe Biden'ın fiziksel hallerini taklit ederek izleyenleri şaşırttı. Kürsüde şekilden şekle giren Trump, Biden'ın hafızalara kazınan öksürük nöbetlerini de ti'ye aldı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada eski Başkan Joe Biden'ın öksürme hareketini taklit etti.
  • Trump, konuşmasında 'Biz enflasyonu dize getirdik' ifadesini kullanarak kendi ekonomi yönetiminin başarısını övdü.
  • Trump, Detroit'te Amerikan üretimini koruma ve ticaret savaşlarındaki kararlılık mesajlarını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette Detroit Ekonomi Kulübü'nde iş dünyası liderlerine seslendi. Kendi dönemindeki ekonomik başarıları, özellikle de "enflasyonu yendik" mesajını vurgulayan Trump, kürsüde selefi Joe Biden'a yönelik sert ve mizahi eleştirilerde bulundu.

KÜRSÜDE "ÖKSÜRÜK" PERFORMANSI

Konuşmasının bir bölümünde Trump, eski Başkan Joe Biden'ın fiziksel kondisyonunu ve hitabetini hedef aldı. Biden'ın sıklıkla yaptığı öksürme hareketini oldukça abartılı bir şekilde taklit eden Trump, bu sırada takındığı mimiklerle salondakilerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Trump'ın ses tonunu değiştirerek selefinin konuşma tarzını karikatürize ettiği görüldü.

Görevdeki bir başkan olarak sergilediği bu taklitler, Trump'ın geleneksel siyasi protokollere meydan okuyan tarzının bir devamı olarak nitelendirildi.

Trump, Biden'ın sadece politikalarını değil, kişisel özelliklerini de eleştiri konusu yapmaya devam ediyor. Detroit'teki bu performans, sosyal medyada destekçileri tarafından "formunda" olarak karşılanırken, muhalif kanat tarafından bir devlet başkanına yakışmayan bir üslup olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

KONUŞMANIN SATIR BAŞLARI

Trump, kendi ekonomi yönetiminin başarısını överken, "Biz enflasyonu dize getirdik," ifadelerini kullandı. Otomotiv endüstrisinin kalbinde konuşan Trump, Amerikan üretimini koruma ve ticaret savaşlarındaki kararlılık mesajlarını yineledi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu