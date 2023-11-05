Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde toplanan Tomarzalı vatandaşlar, Filistinliler için dua etti. Sabah namazının ardından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Tomarzalılar Filistinliler için dua etti

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde toplanan Tomarzalı vatandaşlar; Filistinliler için dua etti.

Yeni Mahalle Cami'nde sabah namazında toplanan Tomarzalılar; sabah namazını kıldıktan sonra ilçe müftülük personeli tarafından Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra vatandaşlar; İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere eşliğinde İsrail zulmünde zarar gören Filistinliler için dua etti. Programın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Programa; Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere il müftülüğü görevlileri, Kurşunlu Cami İmam Hatibi Abdülkadir Sağırkaya, Hulusi Akar Camii İmam Hatibi Hafız Mustafa Çetin, Kuluoğlu Camii İmam Hatibi Hafız Mehmet Tanrıöver, Hacepli Camii İmam Hatibi Hafız Ahmet Akkaya, Çardakbaşı Camii İmam Hatibi Hafız Fatih Demirkoparan olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ